Tres novedades en la Verde para amistosos en Argelia

David Akologo (Aurora), Rafael “Rafinha” Mollercke (Blooming) y Robson Matheus Tomé de Araujo (Always Ready) son las tres novedades en la convocatoria que ayer dio a conocer el director técnico de la Selección nacional, Antonio Zago, rumbo a los partidos amistosos ante Argelia y Andorra, como parte del proyecto FIFA Series.

El portero de Aurora nacido en Ghana y naturalizado boliviano radica de manera ininterrumpida y juega en Bolivia desde 2018. Entre tanto, el delantero de Blooming llegó al país en el año 2019. Con ese panorama, ambos cumplen con la normativa FIFA sobre elegibilidad de jugadores nacionalizados.

“Akologo hizo una gran Libertadores y en el campeonato también está en un gran momento; como Rafinha, que es importantísimo en su equipo. Además, queremos analizarlos de cerca, para tomarlos en consideración para la Copa América”, dijo Zago.

El estratega también apostó por la presencia de seis jugadores legionarios: Luis Haquín (Ponte Preta, Brasil), Roberto Fernández (Baltika, Rusia), Gabriel Villamil (LDUQ, Ecuador), Miguel Terceros (Santos, Brasil), Boris Céspedes (Yverdon, Suiza) y Jaume Cuéllar (Barcelona B, España).

“Hemos evaluado el momento, proyección y disciplina que es importante. Creo que tenemos dos amistosos muy importantes, donde podremos ver a algunos jugadores que queríamos ver en la convocatoria pasada. Creo que estamos llevando a los que están en las mejores condiciones”, aseguró Zago.

La concentración de la Verde iniciará en Santa Cruz el 14 de marzo. Se tiene programado que el grupo viaje a Sao Paulo el 15, donde trabajarán hasta el 18, jornada en la que se dirigirán a Roma y luego a Argelia.

La selección nacional jugará el viernes 22 de marzo contra Argelia y el lunes 25 frente a Andorra.

El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Fernando Costa, informó que el 31 de mayo, en el estadio Soldier Field, Chicago, Bolivia jugará un amistoso con México, como parte de su preparación antes de su participación en la Copa América Estados Unidos 2024.

Convocados

Arqueros: Guillermo Viscarra (The Strongest), David Akologo (Aurora), Bruno Poveda (Wilstermann).

Defensores: Luis Haquín (Ponte Preta, Brasil), José Sagredo (Bolívar), Adrián Jusino (The Strongest), Marcelo Suárez (Always Ready), Diego Medina (Always Ready), Roberto Fernández (Baltika, Rusia), Yomar Rocha (Bolívar), Daniel Lino (The Strongest).

Mediocampistas: Ramiro Vaca (Bolívar), Gabriel Villamil (Liga Universitaria de Quito, Ecuador), Miguel Terceros (Santos, Brasil), Rodrigo Ramallo (The Strongest), Pablo Vaca (Always Ready), Rafael Mollercke (Blooming), Jaime Arrascaita (The Strongest), Robson Matheus Tomé de Araujo (Always Ready), Boris Céspedes (Yverdon, Suiza), Moisés Villarroel (Guabirá).

Delanteros: Carmelo Algarañaz (Bolívar), Jaume Cuéllar (Barcelona B, España), Jair Reinoso (Aurora), César Menacho (Blooming).