Darlison Rodríguez y Robson Tomé de Araujo en la mira del seleccionador Antonio Zago

Darlison Rodríguez y Robson Matheus Tomé de Araujo, futbolistas de Always Ready, están en la mira del técnico Antonio Zago para la selección nacional que jugará dos amistosos el 22 y 25 de marzo en Argelia contra la selección de ese país y Andorra.

Durante un acto del club realizado este lunes en el estadio Municipal de Villa Ingenio, trascendió que Zago está interesado en el concurso de ambos, debido a sus buenas actuaciones en la competencia local y en la Copa Libertadores de América.

Tanto Rodríguez como Robson tienen pasado en el fútbol de Brasil, tomando en cuenta de que se iniciaron futbolísticamente en ese país.

Rodríguez, de 19 años, fue contratado el año pasado por Vaca Díez de Pando, y tuvo destacada actuación que llamó la atención de la banda roja.

Cuatro días después de ser fichado por Always Ready, fue convocado para un amistoso ante Cienciano -en Cusco- donde debutó y anotó el gol del triunfo.

Consultado por Sports 360 dijo que no le habían confirmado aún la citación, pero jugar en la selección es un sueño que tiene y espera cumplirlo muy pronto, más si está al frente un entrenador como Zago.

Robson Matheus de Araujo tuvo más trascendencia en Brasil, se formó en Palmeiras y era conocido como Bolivia por su madre, quien migró a ese país.

Luego estuvo en Cruzeiro, posteriormente en Ibrachina FC hasta recalar en el albirrojo, al que llegó con buenos auspicios. En el partido de ida de segunda fase de Copa Libertadores de América anotó un golazo.

Robson ya fue convocado por Sixto Vizuete al seleccionado nacional Sub 17, además estuvo en un equipo nacional Sub 20.

“Ya he jugado en la Sub 17 y Sub 20, ahora llegar a la mayor es uno de los objetivos que me he trazado, ojalá se haga realidad”, dijo el volante, en Villa Ingenio.

En ambos casos, su convocatoria a la selección absoluta es inédita.