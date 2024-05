Oriente Petrolero se debate en medio de la crisis y "Tucho" Antelo prescinde de siete jugadores

Oriente Petrolero vive sus momentos más complicados en la temporada 2024, entre lo institucional y deportivo. Una disputa entre el cuerpo técnico y jugadores puso en vilo el futuro del Refinero de cara a la fecha 4 del Torneo Clausura, además de confirmarse la salida de siete futbolistas del primer equipo.

Desde antes del inicio del certamen actual, los futbolistas se negaron a entrenar por temas de salarios adeudados, motivo que generó una crisis y que se arregló días antes de comenzar el Clausura.

Esta semana, tras la derrota 3-2 ante Independiente en Sucre, la bomba estalló y la división entre el DT Víctor Hugo Antelo y los jugadores del primer plantel se hizo más grande. Se habla de la salida de hasta siete futbolistas. Según El Deber, los siete desafectados serán Luis Gutiérrez, César García, Jorge Flores, Diego Bejarano, Cristian Árabe, Hugo Rojas y Edemir Rodríguez

"De los seis jugadores, yo le explico. Tres se lesionan todo el año constantemente. A mí lo que me sorprendió es la falta de respeto, yo soy un hombre mayor... me dijo (Luis Gutiérrez) 'el que te vas ir sos vos'. Mucho atrevimiento, por amor de Dios. No le podés decir al técnico vos te vas a ir. Sobre el caso de Franz Gonzales, no es de mi gusto futbolístico y él lo sabe. Es un muchacho educado y entendió que no es de mis planes futbolísticos. A los demás (no los tomo en cuenta) por bajo rendimiento", declaró "Tucho" Antelo, en conferencia de prensa.

El cruce de palabras e incluso amago de peleas entre Luis Gutiérrez (defensor) y Luis Méndez (ayudante de campo) llegó a un punto álgido en el que la decisión de los futbolistas fue no volver a entrenar, mientras Antelo siga al mando.

El descargo de los jugadores es que a nivel del plantel no se quiere la continuidad de Antelo.

"Yo di todo de mi parte para venir a Oriente, pero lastimosamente se dio mi lesión que en verdad no se la deseo a nadie. Ahora me entero que me quieren sacar del club, no sé si por parte de la dirigencia o Tucho, pero creo que viene más por Tucho. Yo con Tucho nunca hablé, dos o tres veces. Yo venía de mi fisioterapia y no me juntaba con nadie. Me da pena decirlo, pero nadie quiere a Tucho. Pregunten uno por uno, trata mal a los jóvenes, putea, reniega, creo que quiere pasar hasta por encima de Ronald (Raldes). Si nos dejamos, la gente no sabrá lo que pasa acá. Es una vergüenza lo que hace Tucho", indicó Bejarano.

Los jugadores se retiraron este viernes de la sede deportiva refinera sin entrenar, a dos días del partido ante The Strongest en el estadio Tahuichi Aguilera (domingo, 19:30).