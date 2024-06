Hugo Dellien descarta jugar en el Challenger Bolivia

"No voy a poder competir en el Challenger Bolivia... debido a la última lesión que sufrí en el ojo", anunció el tenista nacional Hugo Dellien en sus redes sociales, para informar que no estará en el torneo que se disputará en Santa Cruz, desde este lunes.

Además, Dellien abrió la posibilidad de volver a jugar la Copa Davis.

Este lunes arrancará el cuadro principal del Challenger Bolivia, en el que estarán presentes los bolivianos Murkel Dellien, Juan Carlos Prado y Raúl García.

Dellien señaló que debido a la lesión en el ojo no pudo "prepararme como debería y junto con mi equipo creemos que para competir en Bolivia, que es tan especial para mí, tengo que estar al 100% y hoy no lo estoy, me pone muy triste”.

En cuanto a la posibilidad de jugar nuevamente por Bolivia en un torneo de selecciones, Dellien escribió: “Estoy seguro que pronto volveré a participar ojalá y se pueda en la siguiente serie de Copa Davis, sería muy lindo volver a estar presente ahí”.

La última vez que Dellien jugó la Davis fue en 2022, cuando Bolivia perdió en los Play-Offs del Grupo Mundial I, ante Perú.

Bolivia recibirá Uruguay en septiembre de este año, en los duelos por el Grupo Mundial II.

También informó que estará presente en Wimbledon.

“Un abrazo grande para todos y pronto nos veremos en Wimbledon”, finaliza Dellien.