Villegas en relación a Martins: “Es un ex jugador”

El seleccionador nacional Óscar Villegas descartó la posibilidad de convocar a Marcelo Martins a la Verde para los cotejos que restan de Eliminatorias debido a que no está en actividad, además que es un ex jugador de fútbol.

En días pasados, el “Matador” había manifestado al programa “Deporte Total” que si la FBF y el cuerpo técnico de la Selección Nacional lo llaman está dispuesto a volver a la Verde para los partidos que restan de la Eliminatoria.

A Bolivia le falta cuatro partidos para terminar su campaña en la Eliminatoria donde tiene 14 unidades y está en octavo lugar: Venezuela el 4 de junio de visitante, el 9 de junio ante Chile como local; finalmente, en septiembre como visitante se enfrentará a Colombia y se cerrará la campaña como local ante Brasil en el mismo mes.

Martins había dejado deslizar la posibilidad de un retorno sólo para estos partidos, incluso se mencionó que The Strongest le abriría sus puertas.

Pero, Villegas fue tajante hoy en una entrevista que le hizo el periodista José Pomacusi.

“Dicen que cuando uno deja el fútbol siempre es ex futbolista, yo que he sido un jugador de fútbol y lo he dejado soy un ex jugador; realmente, en este momento Marcelo (Martins) que ha sido una figura, una gloria de nuestra Selección es un ex jugador, ya lleva más de un año sin jugar al fútbol y no tendría por qué considerar a un ex jugador”, afirmó el DT de la Verde.

Además, Villegas expuso que “Marcelo como cualquier jugador que quiera ser convocado a la Selección tiene que tener un club, tiene que estar vigente, tiene que estar jugando y seguramente jugando a buen nivel para poder ser convocado”.

En cuanto a la edad, Villegas dijo que no es impedimento para ser convocado: “Siempre ha dicho que la edad no limita a nadie a ser convocado a la Selección si tiene posibilidades verdaderas, reales de ser titular en la Selección donde tenemos jugadores referentes y con una edad madura para el fútbol, pero nunca le hemos cerrado la puerta a nadie”.