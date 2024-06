Vinicius, El más caro

V inicius, de filas de la selección brasileña, será el jugador más valioso de la Copa América Estados Unidos 2024, que según la página Transfermarkt tiene un valor de mercado de 180 millones de euros (193,4 millones de dólares). En el Top 10, podemos ver a jugadores brasileños, uruguayos, argentinos, colombianos y ecuatorianos.

Los números que se citan son impresionantes, aunque están de acuerdo al valor que tiene cada jugador. Además, sorprende que Lionel Messi, aún capitán de la actual campeona del mundo, está en el puesto 42 del ranking con un valor de $us 32,2 millones.

Además, se debe destacar que, tras la salida de Marcerlo Martins de la selección nacional, ningún jugador boliviano ingresó en el ranking de 250 jugadores más valiosos de la Copa América, ya que el “Matador” fue el futbolista más valioso que tuvo la Verde en este último tiempo.

El primer lugar de esta lista es para el delantero brasileño Vinicius Junior, quien tiene un valor de $us 193,4 millones.

Vinicius es uno de los atacantes más temibles de la actualidad, tras su consolidación en el fútbol europeo. Fue pieza clave para que Real Madrid, su actual club, logre no solo el título de la LaLiga, sino sobre todo la corona de la Liga de Campeones.

Jugó un total de 39 partidos, he hizo 24 goles y tuvo 11 asistencias.

En el segundo lugar está el uruguayo Federico Valverde, quien también milita en Real Madrid, y tiene un valor de $us 128,9 millones.

Valverde es uno de los jugadores más queridos del cuadro merengue, ya que siempre aporta con su juego, sus asistencias y goles. Disputó un total de 37 encuentros, anotó dos goles y tuvo siete asistencias.

El tercer puesto es para otro brasileño, que también milita en el Real Madrid: se trata del extremo derecho Rodrygo, Goes que, tiene un valor de $us 118,2 millones.

El atacante es fundamental en el equipo del estratega Carlo Ancelotti, en Real Madrid, por su velocidad y habilidad con la pelota. Rodrygo jugó 51 encuentros, convirtió 17 tantos e hizo 9 asistencias.

El jugador argentino más valioso de este ranking es Lautaro Martínez, del italiano Inter de Milán, que tiene valor de $us 118,2 millones.

Martínez es uno de los delanteros con mejor promedio de gol de la temporada. Lideró a su equipo para conquistar el campeonato de la Serie A, además que con sus 24 goles lideró la tabla de los máximos artilleros del torneo italiano. El argentino disputó 44 partidos, marcó 24 tantos e hizo siete pases gol.

En el Top Ten están: el argentino Julián Álvarez del Manchester City con un valor de $us 96,7 millones; el brasileño Bruno Guimaraes del Newcastle United ($us 91,3 millones), el argentino Alexis MacAllister del Liverpool ($us 80,6), el ecuatoriano Moisés Caicedo, de Chelsea, que tiene un valor de 80,6 millones de dólares.

Completan esta lista el argentino Enzo Fernández, del Chelsea ($us 80,6 millones) y el colombiano Luis Díaz, del Liverpool ($us 80,6 millones).