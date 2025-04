Palmeiras golpea a Bolívar en el Siles y se reconfirma como el líder del grupo G

Bolívar no pudo frenar a Palmeiras que anoche fue letal en ataque y aprovechó las licencias defensivas del celeste para ganar con sobrados méritos por 3-2 y confirmarse como el líder del grupo G por la fase de grupos de la Copa Libertadores que se jugó anoche en el estadio Siles.

Palmeiras marca la diferencia en la Copa, anoche completó el tercer triunfo al hilo, es el líder absoluto del grupo G, mientras Bolívar se rezaga en la tabla, desperdició la opción de llegar al primer lugar con un triunfo.

Palmeiras le hizo un partido inteligente a Bolívar al que maniató y no dejó pensar para luego con mortíferas jugadas de ataque aprovechar los errores defensivos que mostraron. Tanto el primer como segundo tiempo tuvieron características similares, con los brasileños con el manejo de los tiempos y bien parados en su defensa para frenar el ataque celeste, que a diferencia de los anteriores partidos, no tuvo encendido a Ramiro Vaca, sus remates no tuvieron la dirección necesaria.

Un excelente planteamiento del técnico Abel Ferreira que le permitió al Verdao conseguir el primer gol y la diferencia en el primer tiempo.

Palmeiras manejó el partido de acuerdo a como le convenía. Por eso es que las mejores ocasiones de gol fueron para los brasileños que neutralizaron a los celestes en todo el campo de juego y generaron peligro en la portería del arquero Lanzillota.

El primer gol vino tras un error de Jairo Quinteros que fue bien aprovechado por José López que no pudo controlar Federico Lanzillota, en una acción personal.

Tras esa jugada, el plantel celeste intentó equiparar las acciones, pero Palmeiras estaba bien parado en el campo de juego y mediante contragolpe intentaba anotar.

A los 30 Palmeiras tuvo otra posibilidad de gol mediante López que cabeceó y habilitó a Estevao que sólo ante Lanzillota no lo pudo rebasar cuando los hinchas locales se tomaban la cabeza.

A los 38 se produjo la jugada más clara de gol para Bolívar tras un centro desde la izquierda que cabeceó Robson Matheus al centro donde estaba bien parado el golero Weberton, que rechazó en dos ocasiones la chance de gol de los celestes.

Pero, el primer tiempo no terminaría ahí, porque sobre el final, anotó de nuevo Palmeiras, apareció el argentino López para realizar un buen pase a Torres que envió un centro donde estaba sólo Estevao, quien no tuvo más que empujar el balón al fondo de las redes, mientras el golero y sus defensores se tomaban la cabeza con las manos.

En el segundo tiempo, Bolívar ingresó al todo o nada, Jhon Velásquez sustituyó a Robson Matheus de Araujo que intentó darle más dinámica al ataque. Ramiro Vaca y Gomes probaron al golero Weberton que respondió bastante bien.

A los 56, descontó el celeste con un centro de Rodríguez que empalmó en medio de tres defensores Fabio Gomes para anotar el 1-2. Tras el gol salió golpeado el jugador de 18 años y que vale más de 50 millones de euros, Estevao.

A los 68, Bolívar logró el empate mediante una buena acción de Rodríguez que hizo un regate y luego envió un centro preciso que Gomes empalmó con sobriedad para marcar el 2-2 del partido.

Pero, unos minutos después, Palmeiras volvía a mostrar que no estaba para dejar escapar los puntos, Mauricio que reemplazó a Estevao, aprovechó una licencia de la zaga local, para anotar de gran manera.