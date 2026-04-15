Bolívar deja escapar puntos de casa ante Deportivo Guaira

Fútbol
Jeovana Bernabé
Publicado el 15/04/2026 a las 8h43
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Bolívar no pudo en su casa y empató con Deportivo La Guaira a un gol anoche en el estadio Hernando Siles, de La Paz, en partido válido para la segunda fecha del grupo C de la Copa Libertadores. La visita abrió el marcador mediante Flabián Londoño, a los 29’, igualó agónicamente Dorny Romero, a los 81’.

Los bolivaristas exteriorizaron su enojo a lo largo del encuentro por la producción de sus jugadores que fue realmente mala, además antes de finalizar el encuentro pidieron la destitución del entrenador Flavio Robatto, gritaron a voz en cuello “¡¡¡fuera Robatto, fuera Robatto!!!”, pues la propuesta del argentino no convence a los seguidores del equipo celeste.

Fue un primer tiempo malo de Bolívar, con jugadores sin ideas, futbolistas sin capacidad de desmarcarse, con pases improductivos al centro del área y se dieron el lujo de perder dos claras opciones de gol, la desesperación se adueñó del local que fue incapaz de marcar la diferencia.

Por su lado, el equipo visitante manejó con precisión el tiempo, el técnico Héctor Pablo Bidoglio hizo una buena lectura del partido, colocó a los hombres que necesitaba para sorprender al plantel paceño que terminó asediado, además apeló a jugadas rápidas con jugadores que mostraron fuerza.

En el segundo tiempo, el local atacó, con pases al centro del arco del elenco venezolano cuyos defensores despejaron su área sin complicarse. Aguantaron los ataques, el entrenador introdujo los cambios que necesitó para cuidar el resultado.

No fue la noche de Bolívar, los jugadores intentaron igualar el marcador y no fue posible, Braian Oyola y Martín Cauteruccio simplemente no lograron convertir el gol y se fueron a casa con la pena de lograr un empate con sabor a derrota, y en un campeonato en el que cada punto cuenta.

El técnico venezolano cerró el partido en el segundo tiempo y el celeste no pudo romper el 1-1. El jueves 30, Bolívar recibirá la visita del brasileño Fluminense.

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