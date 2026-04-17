Ministro de Gobierno pide a Lara que lo interpelen

El ministro de Gobierno, Marco Oviedo, solicitó formalmente este viernes al vicepresidente Edmand Lara que se convoque con urgencia a una interpelación parlamentaria, para que pueda informar sobre la lucha antidroga en Bolivia.

Esto sucede después de que Lara, presidente nato de la Asamblea Legislativa, cuestionó el rol de la Policía y del Ministerio de Gobierno en los casos maletas y de avionetas relacionadas con el narcotráfico.

“Es por ello, que para informar de cara al pueblo boliviano las acciones de lucha contra el narcotráfico que estamos realizamos, solicito a usted que, con carácter de urgencia, y por iniciativa de este ministro pueda convocar, con fecha y hora, a una Sesión de Interpelación ante el Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional”, dice la nota firmada por Oviedo.

En su carta, ministro destaca que, en cinco meses de gestión, el Gobierno capturó a uno de los tres narcotraficantes más buscados de la DEA en el mundo, Sebastián Marset, destruyó más de 301 fábricas productoras de cocaína e incautó 282 toneladas de droga.

“Estos resultados son concretos y muestran nuestra decisión política de luchar contra un Estado que fue perforado por el narcotráfico en los últimos 20 años, con complicidad política e institucional”, afirma Oviedo a tiempo de señalar que la lucha contra las drogas es “gigantesca” y motivo de orgullo.