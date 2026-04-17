Santa Cruz y Bolivia vuelven a ser el corazón de la música barroca

Hace 30 años, partituras dormidas en las Misiones de Chiquitos despertaron con fuerza. Hoy, esa memoria sigue viva y se expande con cada edición, como la decimoquinta que se pone en marcha hoy en medio de gran expectativa.

La fiesta de la música barroca y renacentista congrega desde hoy a 16 naciones de tres continentes, con más de 140 conciertos que resonarán en Santa Cruz, Tarija y la Chiquitanía.

La organización del evento cultural internacional anunció que siete ensambles cruzarán fronteras y tiempos, trayendo excelencia y oportunidades de intercambio para los músicos nacionales, “derramando talento y emoción en cada escenario”.

El Ensamble de la Schola Cantorum Basiliensis de Suiza abrirá el telón del festival con el concierto a desarrollarse desde las 19:00 en la capilla Los Huérfanos, en la capital cruceña.

Una hora después, la iglesia El Mechero acogerá el recital del Coro y Orquesta de San Ignacio de Velasco.

A la misma hora, pero en la iglesia San Juan Bautista de Porongo, entrará en acción el Ensamble Sincrético.

Por si fuera poco, desde las 21:00, en la iglesia San Roque de Santa Cruz, debutará Collegium Musicum ‘23 & Coro Orquesta Urubichá.