Rechazan amparo a Yahuasi, éste acudirá a la CIDH y TSE celebra fallo

La defensa de René Yahuasi acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras el rechazo de Sala Constitucional Segunda de La Paz a la tutela solicitada por excandidato a la Gobernación. En tanto, las protestas continuarán.

“Esta es una decisión política, no técnica ni jurídica”, según Yahuasi , quien insistió que “desde el pueblo vamos a seguir peleando; si no escuchan las autoridades, el pueblo se tiene que movilizar y hacerse respetar”, agregó.

La defensa de Yahuasi insiste en que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) vulneró sus derechos al dejarlo fuera del balotaje para optar por la gobernación de La Paz.

“Hemos visto la resolución del TSE, en la que prácticamente no valoran artículos de la Constitución Política del Estado (CPE) y nos retira de la segunda vuelta (...) vamos a presentar esta acción ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque se estaría vulnerando los derechos del candidato René Yahuasi”, dijo Curmi Rocha, abogado de Yahuasi.

La justicia determinó rechazar la tutela en el amparo presentado por Yahuasi en una audiencia que duró ayer más de tres horas. “No corresponde conceder la tutela solicitada. La Sala Constitucional resuelve denegar la tutela solicitada por René Yahuasi, al no haber evidenciado la vulneración de sus derechos a la participación política”, leyó el vocal delegado en la audiencia.

Por tanto, la segunda vuelta en La Paz queda anulada y se procedería a la posesión de Luis Revilla como gobernador. “Es inconstitucional, se vulneraron los derechos contra la población”, puntualizó Rocha.

Ante este panorama, se anunció que las medidas de protesta, como vigilias y marchas que se dirigen a la ciudad de La Paz desde Puerto Acosta (provincia Camacho), continuarán. “La marcha empezó a mediodía ayer, el día lunes van a llegar (a La Paz), queremos decir que la población va a continuar las vigilias porque nuestros derechos fueron pisoteados”, sostuvo Huber Callisaya, otro abogado de Yahuasi.

El TSE celebra

En tanto, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) expresó su conformidad con la resolución emitida por la Sala Constitucional Segunda de La Paz, que rechazó el amparo presentado por René Yahuasi.

El presidente del TSE, Gustavo Ávila, afirmó que la determinación judicial ratifica que el Órgano Electoral actuó en el marco de la legalidad.