Samuel afirma que la cantidad de divisas en las reservas es "ridícula" y no permitirá modificar el tipo de cambio

El empresario y aliado del Gobierno, Samuel Doria Medina, afirmó que la cantidad de divisas que hay en las Reservas Internacionales Netas (RIN) es "ridícula" y no permitirá modificar el tipo de cambio.

"Ya existe el dato sobre las reservas internacionales del Banco Central en el primer trimestre. Cayeron en 4%. El dato crítico es el de las reservas en efectivo, que son 144 millones de dólares, algo más que el 20 de marzo (58 millones), pero todavía una cifra ridícula para el tamaño de nuestra economía", señaló Doria Medina a través de sus cuentas en las redes sociales.

Doria Medina, en ese sentido, señaló que con esa cantidad de reservas efectivas "no se puede estabilizar las finanzas, unificar el tipo de cambio ni dirigir la política económica a mediano y largo plazo".

El informe trimestral del Banco Central de Bolivia (BCB) da cuenta que las reservas internacionales netas bajaron a los $us 3.612 millones, hasta el 31 de marzo, cifra menor a la que se tenía en diciembre de 2025.

"Al cierre del primer trimestre de 2026, las Reservas Internacionales Netas (RIN) del Banco Central de Bolivia (BCB) registraron una disminución de 4.59% en comparación con el cierre de 2025, explicado principalmente por la reducción de las Reservas Monetarias Internacionales debido a los pagos de deuda externa efectuados en el periodo", señala el BCB en su informe.

En ese sentido, el Banco Central de Bolivia destacó que a pesar de la reducción de las RIN, las Reservas en Oro se incrementaron "debido a las compras realizadas en el mercado interno y al incremento en su valoración, lo que fortaleció la posición externa del país".

Según los datos, de los $us 3.612 millones de las Reservas Internacionales Netas, $us 144.4 millones están en divisas y $us 3,432.2 millones en reservas de oro.

Asimismo, los datos presentados por el BCB especifican que las RIN pasaron de $us 3,642.8 millones en diciembre de 2025, a $us 4,063.8 millones en enero de 2026 y $us 4,345.4 millones en febrero.