Miss Cochabamba: 5 candidatas acaparan los títulos previos

Cultura
Edwin Fernández Rojas
Publicado el 16/04/2026 a las 8h55
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Cinco de las diez aspirantes a la corona de Miss Cochabamba 2026 conquistaron los títulos previos a la gala central que se celebrará mañana (20:00) en el Hotel Regina Resort, en Tiquipaya.

Nicol Osorio Cazzol se llevó ocho de los 14 títulos, erigiéndose como seria candidata a tomar la posta de Michelle Jessica Ortiz Espinoza, la médico cirujano que se despedirá de su reinado este viernes.

Lenita Fuentes se adjudicó tres, Antonella Maldonado, Camila Castellanos y Lauren Medrano, consiguieron cada una un galardón en la antesala de Miss Cochabamba 2026, que tuvo lugar el martes en la noche en Beertown.

Osorio tiene a su favor el mejor rostro, mejor cabellera, miss elegancia, mejor mirada, mejor sonrisa, mejor bronceado y dos títulos de embajadora.

Por su parte, Fuentes conquistó miss deportes, chica atrevida y el tercer título de embajadora.

En cambio, Camila Castellanos sobresalió por tener el mejor proyecto social.

Antonella Maldonado se llevó el premio a mejor silueta y Laura Medrano el título de Chica Takenos.

Mañana las diez candidatas protagonizarán la gala final en busca de ceñirse la corona, con el propósito de representar a Cochabamba de Miss Bolivia 2026, organizado por Promociones Gloria.

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