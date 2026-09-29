Deudos recuperan restos de 6 muertos en Viacha

Seguridad
ERBOL
Publicado el 29/09/2026 a las 16h53
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Más de tres semanas luego de las explosiones en el cuartel del regimiento Bolívar de Viacha, el Ministerio Público ha entregado los restos de seis soldados a sus familias, luego de verificar su identidad mediante pruebas genéticas.

El acto fue realizado en la morgue de la ciudad de La Paz, donde los restos se encontraban en ataúdes para ser entregados a las familias.

El fiscal departamental Luis Carlos Torres indicó que las pruebas genéticas se realizaron en un tiempo menor que el habitual.

“Ya tenemos certeza evidentemente de (que) los restos humanos pertenecen exclusivamente a estas seis personas que han fallecido en la explosión”, dijo Torres.

Las Fuerzas Armadas habían reportado 14 fallecidos por las explosiones del 4 de septiembre, pero del total solo ocho habían sido identificados en el lugar de la deflagración.

El Ministerio Público recolectó los restos que no se pudieron identificar para someterlos a las pruebas genéticas, confirmándose que se trataban de los seis restantes fallecidos.

Entre tanto, siguen las investigaciones del caso. El fiscal indicó que esta semana se tendrá el informe pericial con relación a la explosión.

“El Ministerio Público ya va a asumir acciones correspondientes (contra) responsables que habrían causado evidentemente esta explosión. Llamemos así: altas autoridades, ministros de Defensa, anteriores ministros de Defensa y evidentemente autoridades administrativas, comandantes de las Fuerzas Armadas, (a los) que la comisión de fiscales (a cargo del caso) va a tomar las declaraciones correspondientes”, agregó.

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