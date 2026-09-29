Paz anuncia respaldo del BM para impulsar el 50-50

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Publicado el 29/09/2026 a las 18h01
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El presidente Rodrigo Paz anunció este martes que el Banco Mundial (BM) respaldará la ejecución de los acuerdos que se establezcan en el marco del denominado modelo 50-50 de distribución de recursos entre la administración central del Estado y las entidades territoriales autónomas, orientada a avanzar hacia una mayor descentralización administrativa.

Según explicó al inicio de la reunión con alcaldes de las ciudades capitales más El Alto, la vicepresidenta del BM, Susana Cordeiro, dio la directriz a sus representantes en Bolivia para apoyar el proceso junto a las alcaldías.

"(Cordeiro) está muy interesada como institución, representando al Banco Mundial, y ha dado ya la directriz a sus representantes en Bolivia para que puedan apoyar, no solo a las alcaldías, sino al conjunto de los acuerdos que podamos llevar adelante para el 50-50", sostuvo el primer mandatario.

Paz Pereira agregó que el respaldo anunciado por el Banco Mundial a Bolivia "significa no solo recursos, sino especialistas que nos van a ayudar a generar un camino común de lo que debe ser un acuerdo o un pacto fiscal", así como contribuir a reordenar la educación, la salud, las capacidades regionales y los dominios tributarios.

"El Gobierno central está absolutamente abierto para que potencien sus capacidades y en el futuro tener municipios y gobernaciones que sean capaces de generar, producir y también recaudar y así volver a invertir, desarrollar, resolver los problemas que la gente tiene", declaró.

Asimismo, Paz señaló que este miércoles, si no existen cambios, se reunirá con los gobiernos departamentales también teniendo como eje el 50-50.

"El 50-50 es una realidad, ha nacido, ahora tiene que empezar a caminar", concluyó el jefe de Estado para dar inicio el encuentro.

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