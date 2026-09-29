Justicia decide mantener a Luis Arce en detención preventiva

La Justicia determinó este martes rechazar la solicitud de cesación de la detención preventiva presentada por la defensa del expresidente Luis Arce, por lo que deberá permanecer recluido en el penal de San Pedro de La Paz, en el marco del proceso que enfrenta por el caso Fondo Indígena.

Durante la audiencia, la autoridad jurisdiccional resolvió mantener la medida cautelar, aunque dispuso mecanismos para garantizar la atención médica del exmandatario y decidió “rechazar la solicitud de cesación a la detención preventiva solicitada por la defensa. Con el objeto de garantizar el seguimiento médico, el juez ordena que (…) tenga las autorizaciones y sea atendido de forma inmediata”.

El fallo se da luego de que el pasado 16 de septiembre Arce fuera trasladado desde el centro penitenciario a un hospital en la zona de Miraflores por un problema de salud, donde recibió atención especializada.

El exmandatario, que cumple detención preventiva desde diciembre de 2025, es investigado por presuntos hechos de corrupción vinculados al manejo de recursos del Fondo Indígena durante su gestión como ministro en el gobierno de Evo Morales.

Según la Fiscalía, existen indicios de que recursos destinados a proyectos habrían sido depositados en cuentas particulares, aspecto que forma parte de las pesquisas en curso.

Al momento de ser trasladado al hospital, Arce reiteró su defensa frente a las acusaciones. “Soy inocente de todo”, declaró ante los medios.