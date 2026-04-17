Diago Giménez denuncia amenazas por su expulsión en partido de la Sudamericana

El defensor de Blooming, Diago Giménez, se disculpó tras su expulsión ante el Red Bull Bragantino y habló del difícil momento personal que atraviesa.

Giménez rompió el silencio luego de su expulsión en el duelo de Blooming por la Copa Sudamericana y asumió su responsabilidad por la acción que dejó a su equipo con un hombre menos en un momento clave del partido.

“Fue una noche muy dura para mí, siento que cometí un error muy irresponsable”, expresó el defensor, quien además explicó que ya pidió disculpas internamente a sus compañeros y al cuerpo técnico. La expulsión, que llegó en una misma jugada por doble amonestación, terminó condicionando el rendimiento del equipo, que no pudo sostener la ventaja y cayó en Brasil.

EL jugador también reveló el fuerte impacto que tuvo la situación fuera del campo. Denunció que recibió mensajes con amenazas y pidió a los hinchas que bajen el nivel de agresividad.

“Me están llegando mensajes muy fuertes, incluso amenazándome de muerte como si esto hubiese sido a propósito”, afirmó.