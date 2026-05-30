Gobierno iniciará devolución gradual de depósitos en dólares desde el 15 de julio

Economía
ABI
Publicado el 30/05/2026 a las 11h09
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El Gobierno anunció que a partir del próximo 15 de julio comenzará la devolución gradual de los depósitos en dólares correspondientes a personas naturales que mantienen sus ahorros en moneda estadounidense dentro del sistema financiero nacional, en una medida orientada a restablecer la confianza de los ahorristas y contribuir a la normalización del mercado cambiario.

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, informó que los recursos serán restituidos íntegramente y en efectivo, mediante un cronograma escalonado que priorizará a los pequeños y medianos depositantes.

Según el calendario oficial, la primera fase beneficiará a quienes poseen depósitos comprendidos entre 1.001 y 3.000 dólares, cuyos desembolsos comenzarán el 15 de julio. Posteriormente, el 15 de agosto se habilitará la devolución para cuentas con montos entre 3.001 y 5.000 dólares, mientras que el 15 de septiembre se atenderá a los ahorristas con depósitos de entre 5.001 y 7.000 dólares.

La autoridad precisó que el proceso continuará de manera progresiva hasta cubrir la totalidad de los depósitos pendientes, conforme a un esquema diseñado para garantizar una distribución ordenada de los recursos disponibles.

La medida se implementa en un contexto marcado por la escasez de divisas que afectó al país durante los últimos años y que generó incertidumbre entre usuarios del sistema financiero, importadores y sectores productivos dependientes del acceso a moneda extranjera.

Frente a esta situación, el Ejecutivo impulsa diversas acciones destinadas a incrementar la disponibilidad de dólares en la economía, fortalecer las Reservas Internacionales y mejorar las condiciones de liquidez del sistema financiero.

Espinoza señaló en entrevista con El Deber, que la estrategia de devolución gradual permitirá atender inicialmente a los ahorristas con menores montos depositados, para luego avanzar hacia cuentas de mayor cuantía hasta completar el pago total de los recursos comprometidos.

El Gobierno considera que la medida contribuirá a reforzar la confianza de la población en el sistema financiero, mejorar la circulación de moneda extranjera y brindar mayor certidumbre respecto al acceso a los depósitos en dólares.

La devolución de estos recursos constituye una de las principales acciones anunciadas por el Ejecutivo para enfrentar los efectos de la escasez de divisas y avanzar hacia una mayor estabilidad del mercado cambiario nacional.

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