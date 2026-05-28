El BCB publica cronograma de devolución de depósitos en dólares

El Banco Central de Bolivia (BCB) estableció el cronograma para la devolución de depósitos en dólares en instituciones financieras, tanto para personas naturales como jurídicas, según la información difundida en los canales digitales de la entidad estatal.

De acuerdo con los datos oficiales divulgados por el BCB, se prevé devolver, a personas naturales, un total de $us 1.028 millones hasta agosto de 2027. En el caso de personas jurídicas, se contempla la devolución de $us 1.056 millones hasta diciembre de 2028. Los retiros serán de carácter voluntario.

El cronograma para personas naturales quedó definido de la siguiente manera:

Entre $us 1.001 y $us 3.000: desde el 15 de julio de 2026, con una previsión de devolución total de $us 48 millones.

Entre $us 3.001 y $us 5.000: desde el 14 de agosto de 2026, con $us 39 millones.

Entre $us 5.001 y $us 8.000: desde el 15 de septiembre de 2026, con $us 51 millones.

Entre $us 8.001 y $us 10.000: desde el 15 de octubre de 2026, con $us 33 millones.

Entre $us 10.001 y $us 15.000: desde el 16 de noviembre de 2026, con $us 67 millones.

Entre $us 15.001 y $us 20.000: desde el 15 de diciembre de 2026, con $us 55 millones.

Entre $us 20.001 y $us 30.000: desde el 15 de enero de 2027, con $us 91 millones.

Entre $us 30.001 y $us 50.000: entre el 15 de febrero y el 16 de marzo de 2027, con $us 60 millones por mes.

Montos mayores a $us 50.000: entre el 15 de abril y el 15 de julio de 2027, con $us 107 millones por mes.

Remanente de $us 95 millones: desde el 14 de agosto de 2027.

La medida también contempla la devolución progresiva de recursos a instituciones y personas jurídicas hasta finales de 2028.