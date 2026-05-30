Samuel emplaza a la COB: "Ya no hay pretextos para no negociar"

El jefe nacional de la alianza Unidad, Samuel Doria Medina, afirmó este sábado que los dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) y de las federaciones campesinas ya no tienen pretextos para rechazar una negociación con el Gobierno y encontrar una salida al conflicto que mantiene bloqueos y movilizaciones en distintas regiones del país.

Doria Medina señaló que la reciente decisión judicial de suspender los efectos de las órdenes de aprehensión contra los dirigentes nacionales de la movilización elimina uno de los principales argumentos para no asistir a una mesa de diálogo.

"Ya no hay pretexto para no negociar. La COB y las federaciones campesinas deben hacerlo por el bien del país y para encontrar una salida para sus propios afiliados", sostuvo.

El líder opositor advirtió que la prolongación del conflicto ha colocado a Bolivia en una situación compleja y afirmó que los propios impulsores de las medidas de presión se encuentran ahora sin margen de maniobra. "Quisieron poner al país en un callejón sin salida y ellos mismos están encerrados en él", manifestó.

En ese contexto, exhortó a los sectores movilizados a deponer posiciones confrontacionales y priorizar el diálogo.

"Es tiempo de que pare la exaltación, de que se active la conciencia patriótica. Como bolivianos que son, ¡dialoguen!", expresó, al insistir en la necesidad de alcanzar acuerdos que permitan restablecer la normalidad y atender las demandas de los sectores en conflicto.