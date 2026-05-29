Tras anulación de órdenes de aprehensión contra dirigentes, la COB convoca a un ampliado el sábado
La Central Obrera Boliviana (COB) convocó a un ampliado de emergencia para este sábado, en la ciudad de El Alto, para tratar la coyuntura actual en el país.
“El Comité Ejecutivo Nacional de la COB instruye y convoca a todas las organizaciones afiliadas, no afiliadas y autoconvocados (…) al ampliado nacional de emergencia a realizarse en la ciudad de El Alto, el día 30 de mayo de 2026 a horas 14.00, en el Complejo Fabril lado UPEA”, refiere la convocatoria.
En el orden del día, señala que se abordará el análisis de la coyuntura actual por lo que se pidió a los representantes acreditados asistir puntualmente.
La convocatoria se emitió después de conocerse que un tribunal de La Paz dio tutela a una acción de libertad dejando sin efecto la orden de aprehensión contra Mario Argollo y Vicente Salazar, ejecutivos de la COB y de la Federación de Campesinos Túpac Katari de La Paz respectivamente.