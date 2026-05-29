Tras anulación de órdenes de aprehensión contra dirigentes, la COB convoca a un ampliado el sábado

El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, reapareció este viernes a través de un video y afirmó que serán las bases movilizadas las que decidirán si la organización... Ver más Argollo reaparece y afirma que acudirá al diálogo si lo aprueban las bases

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, confirmó este viernes que la orden de aprehensión emitida contra Mario Argollo, máximo ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), continúa vigente... Ver más Orden de aprehensión contra Argollo sigue vigente, confirma fiscal general del Estado

La Primera Central de Trabajadores Originarios Quechuas de Totacoa, del municipio de Yotala en Chuquisaca, rechazó los bloqueos impulsados por algunos sectores y anunció que no permitirá la... Ver más Central de Totacoa en Chuquisaca rechaza bloqueos y prohíbe puntos de protesta en su jurisdicción