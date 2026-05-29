Anulan la orden de aprehensión del ejecutivo de la COB, Mario Argollo

La orden de aprehensión contra el ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, ha sido anulada como efecto de un recurso legal.

La dirigente Mabel Machicado confirmó que un tribunal dio curso a una acción de libertad, para dejar sin efecto la orden de aprehensión. Señaló que se hizo justicia, dado que el ejecutivo goza de fuero sindical.

El levantamiento de la orden de aprehensión era condición de los sectores movilizados para ingresar al diálogo con autoridades.

Machicado informó que el sábado se desarrollará un ampliado nacional y ahí se tomará la decisión sobre si se asistirá al diálogo, según el criterio de las bases.

Argollo fue denunciado junto a otros lideres de las movilizaciones, tras los hechos de violencia que se registraron en el contexto de los bloqueos y el conflicto social.

Desde la emisión de la orden de aprehensión, Argollo se declaró en la clandestinidad y se pronunció mediante videos.