Gobierno pide suspender los bloqueos en cuanto se instale el diálogo: "No hay por qué castigar a la población"

Tras el diálogo convocado por la Vicepresidencia, el vocero presidencial José Luis Gálvez, pidió a los sectores movilizados a declarar un cuarto intermedio inmediato en los bloqueos. De acuerdo a Gálvez, el espacio de diálogo elimina los motivos de mantener las medidas de presión.

"Nuestro deseo es que al instalarse una situación más formal de conversación, de diálogo reconocido por todas las partes, de manera inmediata se puedan suspender las medidas de presión porque no hay por qué estar castigando a la población en las condiciones que hoy por hoy se lo está haciendo", afirmó el vocero.

Gálvez mencionó además que el Gobierno tiene la voluntad política de resolver el conflicto, por lo que la resolución del conflicto depende ahora de la respuesta de los movilizados.

"Está en manos de la asamblea que están realizando los movilizados para poder adscribirse al diálogo. Creemos que están dadas las condiciones. Hacemos votos sinceramente para que así fuese y que luego se instaure un proceso de conversación, de reconocimiento mutuo y de poder resolver estos problemas de fondo", sostuvo.

Este domingo se prevé la realización de un diálogo entre movilizados, políticos en instituciones para llegar a acuerdos. Mientras, la COB determinará este sábado sus próximas acciones.