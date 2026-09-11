Comisión de diputados aprueba resolución para ampliar tres meses más el estado de excepción

La Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad de los presentes una resolución camaral que plantea ampliar por tres meses más el estado de excepción, según informó el diputado Manolo Rojas.

"La trigésimo sexta sesión ordinaria se ha aprobado por unanimidad de los presentes, entonces eso fue un apoyo masivo", dijo Rojas.

Asimismo, el legislador explicó que la solicitud fue presentada previamente y que se remitieron informes escritos al Ministerio de Defensa y al Ministerio de Gobierno para sustentar la existencia de un supuesto riesgo para la estabilidad democrática.

Rojas señaló que hay grupos que buscan generar nuevos conflictos después del 18 de septiembre. "Hay un riesgo latente contra la democracia, hay un grupo que está esperando para llegar al 18 de septiembre y volver a convulsionar el país y no lo vamos a permitir", afirmó.

El diputado remarcó que la resolución no busca únicamente respaldar al presidente Rodrigo Paz, sino defender la democracia.

Por último, indicó que la resolución instruye al presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro, solicitar al vicepresidente Edmand Lara la convocatoria a una Asamblea para su tratamiento.

"No requiere un nuevo proyecto de ley porque sería un nuevo estado de excepción, pero sí estas resoluciones camarales van a generar una modificación a la ley que ya está vigente", concluyó.