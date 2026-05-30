Al menos 37 camiones varados con carga de pollo por los bloqueos en Cochabamba; choferes piden ayuda médica y alimentos

Al menos 37 camiones con carga de pollo se encuentran varados a causa de los bloqueos en la carretera antigua Cochabamba-Santa Cruz. Otro grupo de conductores pidió ayuda médica y alimentos, debido a que permanece atrapado a la altura de La Cumbre por las medidas de presión instaladas desde hace más de tres semanas.

De acuerdo con reportes de medios de comunicación, varios camiones cargados con producción avícola permanecen detenidos en la ruta antigua que conecta Cochabamba con Santa Cruz, a la altura del sector Paredones, en el municipio de Vacas.

Los conductores denunciaron que no pueden continuar su recorrido hacia Santa Cruz debido a que los bloqueos persisten en la zona.

En otro caso, choferes del transporte pesado solicitaron ayuda médica para algunas personas que enfermaron tras permanecer varadas durante casi un mes en las carreteras de Cochabamba.

«No tenemos víveres, no tenemos medicamentos. Ya se encuentra gente enferma. Por favor, hagan algo; estamos aquí presos de los bloqueadores. No tenemos ni recursos económicos, ya que llevamos bastante tiempo varados», relató un conductor, de acuerdo con un video difundido por Bolivisión.

Indicó que hay personas enfermas y adultos mayores que requieren atención. Asimismo, pidió colaboración con alimentos y medicamentos para resistir los días de espera hasta que se solucionen los conflictos en el país.

Según el reporte, uno de los conductores, que padece una enfermedad de base, se descompensó en la carretera, en el sector de La Cumbre, y logró ser evacuado de emergencia hacia el municipio de Vinto, en Cochabamba.