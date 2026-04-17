Fiscalía admite la denuncia contra Medinaceli por la calidad de la gasolina, anuncia Libre
Alianza Libre anunció que la Fiscalía aceptó una denuncia penal contra el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, y otros exfuncionarios del Estado por contratos en la adquisición de combustible y la calidad de la gasolina.
"Tenemos conocimiento de que fue admitida la denuncia por la vía penal que hemos interpuesto en contra del ministro de Hidrocarburos, del expresidente de YPFB y del exresponsable de la ANH, ya que los parlamentarios le traicionaron a la población boliviana", dijo Lissa Claros, diputada de Libre.
La legisladora mencionó que su bancada impulsó una denuncia contra Medinaceli, el expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Ernesto Akly y un exresponsable de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) por contratos lesivos al Estado, daño económico al Estado, incumplimiento de funciones, entre otros delitos estipulados en el Código Penal.
"Vamos a continuar por la vía penal en contra del ministro y de todos aquellos que son responsables, primero por aquellos contratos lesivos al interés de la población boliviana; segundo, por la gasolina en mal estado que llegó al país; y tercero, por todo el tema administrativo que en este momento ocasiona todo este daño a la población boliviana. Esperamos que la justicia pueda acelerar las investigaciones", puntualizó Claros.
La diputada mencionó que espera que el Ministerio Público convoque a los denunciados y señaló que Libre ampliará pruebas, testigos y la denuncia contra otros implicados en este tema.
"Vamos a continuar en nuestro rol de fiscalización, no vamos a parar hasta que los culpables estén tras las rejas", finalizó.
Medinaceli fue interpelado la semana pasada en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP); al final, la censura que buscaba Libre por el tema de la calidad de gasolina no prosperó al no tener suficientes votos para que se logre la censura.