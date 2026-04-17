Hugo Dellien se clasifica por primera vez a la final del Bolivia Open

Tenis
Redacción Central
Publicado el 17/04/2026 a las 20h31
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Hugo Dellien ganó este viernes al argentino Valerio Aboian (6-1 y 6-4) y se convirtió en el primer finalista del Bolivia Open, en Santa Cruz, torneo en el que por primera vez jugará la final de singles, según prensa de FBT.

En la quinta edición de este campeonato, la mejor raqueta del país por primera vez luchará por el título de singles luego de una gran actuación en tierras cruceñas.

Aunque en dobles ya tuvo la chance de disputar la final. Fue en 2024 junto a su hermano Murkel, con quien logró el subcampeonato.

Dellien también tendrá la oportunidad de convertirse en el primer tenista nacional en ganar el título de singles. El más cercano fue Murkel, que en 2024 obtuvo el subcampeonato.

La final de este sábado podría ser 100 por ciento boliviana, ya que en la otra “semi” jugarán dentro de unos minutos Juan Carlos Prado y el chileno Matías Soto.

Este viernes afrontó las semifinales en la cancha central del Club de Tenis Santa Cruz ante Aboian, a quien derrotó en una hora y 14 minutos.

En el primer set hubo dos quiebres de servicio -ambos a favor del nacido en Trinidad- en el cuarto y sexto game.

La segunda cancha fue más pareja, pues hubo tres quiebres, de los cuales dos fueron para Dellien y con ello ganó el partido.

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