EEUU sube la presión sobre Cuba: acusa a Raúl Castro de asesinato

El expresidente cubano Raúl Castro fue acusado por la justicia de Estados Unidos de asesinato, por el derribo en 1996 de aeronaves civiles operadas por exiliados con sede en Miami, lo que supone una importante escalada de la campaña de presión de Washington contra el gobierno comunista de la isla.

Si bien el propio presidente Donald Trump sostuvo que la inculpación de Castro representa “un momento muy importante”, aseguró que Estados Unidos no necesita llevar a cabo una escalada con Cuba porque el país se está derrumbando solo.

“No habrá una escalada, no hace falta. Se está cayendo a pedazos. Realmente perdieron el control de Cuba” declaró Trump a la prensa tras el anuncio de su Departamento de Justicia.

La acusación formal contra Castro, presentada ante un tribunal federal de Miami, se basa en un incidente de 1996 en el que aviones cubanos derribaron aeronaves operadas por un grupo de exiliados de aquel país. Así lo manifestó el fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, en un acto celebrado ayer en el centro de la ciudad para homenajear a las víctimas del incidente.

“Mi mensaje hoy es claro: Estados Unidos y el presidente Trump no olvidan ni olvidarán a sus ciudadanos”, sentenció Blanche entre aplausos en un auditorio repleto de funcionarios gubernamentales y cubanoamericanos en Miami.

“Tampoco olvidamos a las familias, a los seres queridos y a los amigos que han cargado con el dolor y la pena durante 30 años”, agregó el procurador en rueda de prensa para anunciar los cargos contra Castro en Miami, inculpado de asesinato, conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronave.

Respuesta de Cuba

Tras el anuncio de la justicia estadounidense, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, aseguró que la inculpación por al expresidente Castro por el derribo de dos avionetas en 1996 es una “acción política” sin “basamento jurídico” que busca justificar una “agresión militar” a la isla.

“Se trata de una acción política, sin ningún basamento jurídico, que solo busca engrosar el expediente que fabrican para justificar el desatino de una agresión militar a Cuba”, apuntó en X Díaz-Canel.