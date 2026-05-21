Chile envía avión con ayuda humanitaria ante los bloqueos en Bolivia

Un avión Hércules de la Fuerza Aérea de Chile aterrizó en El Alto este jueves con ayuda humanitaria para el departamento de La Paz, donde hay escasez de insumos, alimentos y combustibles debido a los bloqueos que afectan a Bolivia desde hace tres semanas.

"Chile siempre estará dispuesto a ayudar cuando algún país hermano necesite de nuestro apoyo. La cooperación fortalece nuestras relaciones y esta acción concreta es un reflejo de ello", afirmó el canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna, según una publicación de El Clarín.

Según la nota de prensa de la Cancillería de Chile, el avión transportó 480 cajas de alimentos.

Bolivia cumple este jueves 21 días de bloqueos impulsados por campesinos, seguidores de Evo Morales y COB que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

Esta jornada, según el mapa de transitabilidad en la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), se registran 45 cortes en las rutas, en un escenario en el que crecen los pedidos para habilitar un corredor humanitario que permita el abastecimiento en regiones del occidente del país.

Los habitantes de La Paz son los más afectados por la escasez de alimentos; aseguran el alimento que se vende en los mercados tiene precios elevados.