Empresarios advierten de pérdidas de Bs 50 millones al día en Cochabamba

De acuerdo con el reporte técnico elaborado por la Unidad de Análisis Económico (UAE) de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), desde el inicio de la gestión se registraron 389 conflictos y protestas sociales, que derivaron en 24 días efectivos de bloqueo en rutas estratégicas del departamento. Para este miércoles 20 de mayo, con 18 frentes de bloqueo activos hacia el occidente, oriente y sur del país, la afectación diaria alcanza Bs 55,2 millones.

Los bloqueos registrados en rutas de conectividad nacional e interdepartamental escalaron de la interrupción vial a un riesgo patrimonial directo para empresas, transporte y mercancías, elevando la afectación económica acumulada de Cochabamba a Bs 1.059,8 millones en lo que va de 2026. La situación compromete la propiedad privada, la seguridad jurídica, el abastecimiento y la continuidad operativa de los sectores productivos.

La FEPC advierte que la afectación de los bloqueos ya supera la interrupción de la libre transitabilidad.

“Los hechos de violencia, acciones coercitivas, daños materiales, amenazas y actividades vandálicas asociadas a determinados puntos de conflicto generan un riesgo directo sobre vehículos, mercancías, infraestructura productiva, instalaciones comerciales, activos empresariales, contratos e inventarios. Esta situación compromete la propiedad privada y deteriora las condiciones mínimas de seguridad jurídica requeridas para producir, transportar, invertir y generar empleo”, dice el reporte.

“Cuando un bloqueo deriva en daño a vehículos, pérdida o retención de mercadería, afectación a infraestructura privada o interrupción forzada de operaciones, el impacto deja de ser únicamente logístico y se convierte en una afectación patrimonial directa. Cada hecho de violencia o daño material multiplica el costo económico y debilita la confianza necesaria para sostener la actividad productiva”, señala el reporte técnico de la UAE-FEPC.

Cochabamba cumple una función estructural como nodo logístico entre occidente, oriente y sur del país. Según los datos incorporados por la UAE-FEPC, el Tránsito Medio Diario Anual de occidente a oriente, pasando por Cochabamba, alcanza 141.380 vehículos por día. De ese total, 62.750 vehículos/día corresponden al tramo Cochabamba–Vinto–Occidente, 55.180 vehículos/día al tramo Cochabamba–Sacaba–Oriente y 23.450 vehículos/día a redes secundarias.

Esta magnitud evidencia que cada punto de bloqueo afecta el funcionamiento integral de la economía regional y nacional. La interrupción de corredores estratégicos paraliza carga pesada, transporte de pasajeros, distribución de alimentos, traslado de combustibles, ingreso de medicamentos y provisión de materias primas.