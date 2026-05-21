La COB marcha hacia la sede de Gobierno y la Policía resguarda la plaza Murillo

Este jueves, la Central Obrera Boliviana (COB) marcha hacia la sede de Gobierno. El sector se concentró en la Multifuncional de la Ceja de El Alto.

"Es una pena que el Gobierno nos diga vándalos, que se acuerde gracias a quién está en la silla presidencial, ahora nos desconoce y se guarda el poncho que un día él se ha puesto. Llegando a la silla él se ha olvidado de nosotros", sostuvo uno de los dirigentes.

Asimismo, el sector responsabilizó a infiltrados sobre los destrozos y hechos de violencia ocurridos el pasado lunes. Mientras la marcha avanza, la Policía resguarda la plaza Murillo en la ciudad de La Paz para evitar que la COB ingrese a kilómetro 0.