Suman 24 sitios culturales: La Noche de Museos crece en Cochabamba

Como nunca, la larga “Noche de Museos” en Cochabamba tiene 24 sitios culturales a disposición de los visitantes, estableciendo un récord en la presente temporada.

La actividad cultural se desplegará de 16:00 a 22:00 y el ingreso a los recintos históricos es gratuito, también el transporte.

En ese contexto, la ruta peatonal contiene 10 lugares históricos, mientras la móvil alcanza a 14 recintos , generando expectativa en el público cochabambino que cada gestión concurre masivamente a la actividad cultural que organiza el departamento de cultura de la alcaldia de Cochabamba.

Las principales novedades de la lista son los cuatro museos del Ejército, Museo Hernán , en Colcapirhua; Museo de la Companía de Jesús y el Museo de Arte Chinchiri, en Quillacollo.

Cabe recordar que el año pasado fueron habilitados un total de 19 museos, para la actividad que se desarrolló el viernes 16 de mayo.

Como es habitual, los buses que seguirán la ruta móvil arrancarán desde la Casa de la Cultura, ubicada en la avenida Heroínas y la calle 25 de mayo.

La Universdad Central Cochabamba (Unicen) desplegará unos 210 estudiantes para las visitas guiadas a más de una veintena de espacios históricos en Cochabamba.

El objetivo del Día Internacional de los Museos es concienciar sobre el hecho de que “los museos son un medio importante de intercambio cultural, enriquecimiento de las culturas y desarrollo del entendimiento mutuo, la cooperación y la paz entre los pueblos». Organizados el 18 de mayo de cada año o en torno a esta fecha, los eventos y actividades programados para celebrar el Día Internacional de los Museos pueden durar un día, un fin de semana o una semana entera.

Según el reporte del Consejo Internacional de Museos (ICOM), en la gestión 2025 más de 37 000 museos participaron en el evento en unos 158 países y territorios en el mundo