Williams Bascopé es posesionado como nuevo ministro de Trabajo

Williams Bascopé Laruta, abogado constitucionalista, fue posesionado como nuevo ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social por el presidente Rodrigo Paz, tras la renuncia de Édgar Morales.

"Es un reto muy difícil para quien les habla, pero siempre comprometido con mi país, con mi patria. Tenemos una sola patria, la rojo, amarillo y verde. Y todos tenemos una identidad a la cual queremos llamar", dijo la flamante autoridad.

Bascopé también expresó su voluntad de priorizar el diálogo en el ejercicio de sus funciones.