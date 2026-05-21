Dirigentes movilizados exigen nuevas elecciones; Lupo ve “sedición”

Los sectores movilizados de la Marcha por la Vida en el departamento de La Paz se pronunciaron ayer con un llamado a mantener y masificar las protestas, aunque ahora su pedido no sólo es la renuncia de Rodrigo Paz, sino también que haga elecciones en el plazo de 90 días.

“Solo el pueblo se va a pacificar, cuando haya renuncia y sucesión constitucional, el que sucede convoque en 90 días a nuevas elecciones generales”, dijo en La Paz el dirigente Feliciano Vegamonte al lado de Vicente Choque, ambos enviados desde el trópico.

Vegamonte detalló que no piden sólo comicios presidenciales, sino que se lleven adelante elecciones generales, para generar un “nuevo orden institucional”.

Desde El Alto, la ejecutiva de mujeres del trópico de Cochabamba, Wilma Colque, demandó que haya nuevas elecciones con el objetivo de que se constituya un “gobierno del pueblo”.

Colque llamó a la población a sumarse a las movilizaciones, para “sacar a este Gobierno” y que haya elecciones.

Otro dirigente del trópico, Aquilardo Caricari, justificó los bloqueos que piden la renuncia de Paz, porque considera que el Gobierno es inviable y perdió gobernabilidad.

Dijo que el presidente no es alguien con “súperpoderes para mantenerse en la silla presidencial”. Ofreció apoyo a los movilizados del departamento de La Paz “hasta el final”, según declaraciones a TV Ingavi.

En la misma línea, Vicente Choque en La Paz aseguró que la movilización seguirá hasta “las últimas consecuencias” y planteó implementar el “plan pulga”. Reconoció que hay sufrimiento de la gente por las medidas de presión, pero llamó a los afectados a sumarse a las movilizaciones para sacar al Gobierno.

Choque descartó también que vaya a existir un diálogo con el Gobierno. “Nadie va a dialogar a nombre de la sangre indígena”, agregó.

La iniciativa de convocar a elecciones fue planteada por Evo Morales, quien planteó esa posibilidad porque considera que el Gobierno no tiene gobernabilidad.

Reacciones

El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, tachó de antidemocrática y sediciosa la propuesta de Evo Morales de adelantar las elecciones y realizarlas en 90 días.

Lupo recordó que existe mecanismos legales como el referendo revocatorio, que sólo se puede activar una vez pase la mitad del periodo del mandato, Desde la Asamblea, la diputada del Trópico por Alianza Popular, Eliana Condori, descartó que Evo Morales pueda ser candidato o reelecto como presidente.