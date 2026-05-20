Cochabambina Marisol Méndez gana premio Saltzman-Leibovitz

Cultura
Edwin Fernández Rojas
Publicado el 20/05/2026 a las 9h29
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La artista cochabambina Marisol Méndez conquistó el Premio de Fotografía Saltzman-Leibovitz 2026 por su obra “Madre” . Méndez recibió un premio en metálico de 15 mil dólares y su obra ganadora se exhibió junto con la de otros artistas nominados en Photo London

La práctica artística de Méndez está basada en la investigación, ya que indaga en los modos tradicionales de representación y explora múltiples narrativas en el folklore andino y la iconografía católica, al tiempo que examina la identidad boliviana contemporánea e incorpora fotografías familiares de archivo.

“Recuerdo haber quedado fascinado por las imágenes de Annie Leibovitz”, lo que me llevó a incorporar la ficción y la narración de historias en mi propio trabajo… Al fin y al cabo, suele ser más fácil comprender el amor o el tiempo a través de un poema o una canción que a través de una clase de química o el manual de un reloj”, comentó Méndez en sus redes sociales.

Un elemento clave en “Madre” es que Méndez utiliza fotografías familiares de archivo. Al redescubrir su álbum familiar durante un período de alienación, lo vio como una forma de reconectarse con sus raíces bolivianas.

“Mi madre encontró el álbum mientras limpiaba la casa de mi abuela y pensó que podría ayudarme a sentirme con los pies en la tierra. Tenía razón”, explicó Méndez.

La artista dijo que las imágenes se convirtieron en una ventana a su historia, ofreciendo comprensión y redención. Al integrarlas con nuevas imágenes, creó una interacción dinámica entre opacidad y transparencia, reflejando la complejidad de la memoria y el proceso de curación.

El premio Saltzman-Leibovitz fue creado en 2025 por las fotógrafas Lisa Saltzman y Annie Leibovitz. Miranda Barnes obtuvo el segundo lugar, mientras que Cole Ndelu, Lindeka Qampi y Bettina Pittaluga también fueron nominadas.

Méndez nació en Cochabamba y descubrió la fotografía por casualidad. Inicialmente aspiraba a ser guionista, ya que se sentía atraída por contar historias a través de las palabras, pero pronto se dio cuenta de que necesitaba entender cómo construir imágenes, por lo que comenzó a tomar lecciones de fotografía. Luego se dedicó al cine después de mudarse a Buenos Aires, Argentina y, más tarde, a la fotografía de moda después de mudarse a Londres, Inglaterra.

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