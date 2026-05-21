La FBF suspendió parcialmente la fecha 9 de la División Profesional del Fútbol por conflictos sociales

Fútbol
Julio Céspedes Inda
Publicado el 21/05/2026 a las 8h54
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Algunos partidos de la novena fecha de la División Profesional del fútbol boliviano, prevista para este fin de semana, serán postergados debido a los conflictos sociales que se desarrollan en el país.

El Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) sostuvo una reunión ayer en La Paz y determinó suspender los cotejos en ciudades donde no haya condiciones para su realización, pero sí se jugarán donde los equipos y la empresa de televisación puedan llegar.

“Hacemos todo lo posible para que se jueguen los partidos. Con base en los informes de factibilidad que nos vaya a brindar la empresa productora de las imágenes de los cotejos y del VAR vamos a desarrollar la mayor cantidad de cotejos”, dijo el presidente de la FBF, Fernando Costa.

Uno de los partidos suspendidos es el que deben sostener Nacional Potosí y Totora-Real Oruro, en la Villa Imperial que estaba programado para jugarse el domingo en el estadio Víctor Agustín Ugarte. “A Potosí no puede llegar el camión del VAR, por lo tanto, ese partido no se va a llevar a cabo”, indicó.

Otro cotejo postergado es Bolívar-Guabirá, que debía jugarse en La Paz, también el domingo.

Donde sí jugarán en Cochabamba Aurora y Oriente Petrolero, el domingo en el estadio Félix Capriles. “Tenemos el informe de que en Cochabamba está el VAR, el camión de la productora, y puede llevarse adelante”, afirmó.

Acotó que en las próximas horas, “con base en el informe de Entel y de las productoras, vamos a publicar qué partidos se van a poder realizar” este fin de seman en el país.

Es probable que se postergue el cotejo entre Blooming y Real Tomayapo, que debió disputarse el sábado en Santa Cruz, porque el conjunto cruceño jugará hoy ante Carabobo, un compromiso válido para la Copa Sudamericana, aunque no habría 48 de diferencia entre ambos encuentros.

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Por otro lado, descartó que todos los partidos se trasladen a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. “No hay capacidad para que se jueguen todos los partidos”, dijo.

Los otros partidos de la fecha 9 son San Antonio vs. ABB, el viernes en Cochabamba; Gualberto Villarroel-SJ vs. The Strongest, el viernes en Oruro; Always Ready vs. FC Universitario, el sábado en El Alto; Independiente vs. Real Potosí, el sábado en Sucre.

Algunos partidos se disputarán, mientras que otros serán reprogramados, debido a los conflictos sociales que persisten en el país.

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