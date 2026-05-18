Jaafar Jackson, el joven con sangre latina que revive a su tío Michael en el cine

Cultura
Redacción Central
Publicado el 18/05/2026 a las 8h44
ESCUCHA LA NOTICIA

Cuando se estrenó el primer tráiler de Michael, la película biográfica sobre Michael Jacakson, puso en el centro de la escena a Jaafar Jackson, el joven elegido para interpretar al Rey del Poap en la pantalla grande. Su parecido físico, sus movimientos y la forma en que recrea distintas etapas del artista generaron impacto inmediato entre los fanáticos, pero su historia personal también despertó interés: es sobrino de Michael y tiene raíces colombianas por parte de su madre.

Jaafar tiene 29 años y es hijo de Jermaine Jackson, hermano de Michael e integrante de la histórica dinastía musical, y de Alejandra Rodríguez Martínez, una mujer nacida en Bogotá que llegó a Estados Unidos cuando era niña. Esa ascendencia latinoamericana le suma un matiz poco conocido a la historia del actor y cantante que ahora encarna a una de las figuras más influyentes de la música popular.

La vida de su madre también quedó atravesada por la familia Jackson. Alejandra llegó a Estados Unidos a los once años junto a su madre y su hermano menor, estudió en Beverly Hills y entró en contacto con el entorno familiar cuando un mánager buscaba una joven latina para un grupo musical. Aunque no tenía experiencia como cantante, su carisma y su talento para el baile la acercaron a uno de los clanes más famosos del espectáculo.

Antes de casarse con Jermaine, Alejandra tuvo una relación con Randy Jackson, el hermano menor de la agrupación. Fue madre muy joven y atravesó una etapa compleja que incluso la llevó a intentar instalarse en Colombia con sus hijos. Según relató años atrás, en ese período vivió una situación de riesgo en Saravena, Arauca, cuando Randy Jackson Jr. fue secuestrado brevemente por la guerrilla del ELN y luego liberado.

Después de ese episodio, la familia regresó a Estados Unidos y se instaló durante años en la casa de Katherine Jackson, madre de Michael. En ese entorno crecieron Jaafar y sus hermanos, entre visitas al rancho Neverland, la presencia constante de la música y el peso de un apellido que marcó la cultura pop del siglo XX. Alejandra recordó que Michael aconsejaba a sus sobrinos con una frase que quedó en la memoria familiar: “No pierdan el corazón del niño”.

Ese legado también tuvo costos. Durante las controversias que rodearon a Michael en los años noventa, los hijos de Alejandra padecieron comentarios y señalamientos por su vínculo con el artista. La madre contó que llegó a retirarlos del colegio por el impacto de esas situaciones. La muerte de Michael en 2009 profundizó ese vínculo emocional con una figura que para el mundo era un ícono, pero para ellos también era parte de la familia.

Jaafar buscó construir su propio camino artístico. En 2019 debutó como solista con Got Me Singing, una canción ligada al pop y al R&B. Sin embargo, su participación en Michael representa su primer gran papel como actor y el mayor desafío de su carrera: interpretar a un artista cuya voz, gestualidad, forma de bailar y presencia escénica forman parte de la memoria global.

La elección no fue inmediata. El proceso de casting se extendió durante casi dos años e incluyó pruebas de canto, baile y actuación. La aprobación definitiva llegó de la mano de Katherine Jackson, quien consideró que Jaafar podía encarnar a su hijo. El director Antoine Fuqua también destacó su trabajo y afirmó que logró capturar el espíritu y la energía del intérprete de Billie Jean.

La película muestra a Jaafar en distintas etapas de la vida de Michael: los años de The Jackson Five, las sesiones con Quincy Jones, los estadios llenos y recreaciones de momentos emblemáticos como Thriller. La película cuenta además con Kendrick Sampson como Quincy Jones, Miles Teller como John Branca, Colman Domingo como Joe Jackson y Nia Long como Katherine Jackson.

La biopic Michael ya llegó a los cines y se convirtió en un fenómeno de taquilla, con Jaafar Jackson en el centro de la atención mundial. El sobrino del Rey del Pop, hijo de Jermaine Jackson y de la colombiana Alejandra Rodríguez Martínez, sorprendió por su parecido físico, sus movimientos y la forma en que reconstruye distintas etapas de la vida artística de su tío.

Su raíz colombiana también ganó visibilidad con el estreno. En medio del éxito internacional de la película, la historia personal de Jaafar sumó interés propio: no solo interpreta a uno de los artistas más importantes de todos los tiempos, sino que también muestra una identidad atravesada por la música, la fama y una herencia latina que hoy forma parte del fenómeno mundial de Michael.

Récord

Lionsgate alcanzó la última semana un récord con la película Michael, que superó los USD 570 millones en ingresos globales.El filme sobre Michael Jackson desplazó a otros estrenos en los principales mercados y se consolidó como uno de los grandes éxitos de taquilla de 2026, según cifras de Deadline y la consultora Comscore.

De acuerdo con datos difundidos por el medio especializado en industria cinematográfica Deadline y validados por la consultora Comscore, Michael recaudó USD 36,5 millones en su tercer fin de semana en salas de Estados Unidos, alcanzando un acumulado doméstico de USD 240,4 millones hasta el 10 de mayo. En el plano internacional, la película impulsó su recaudación global a más de USD 570 millones, superando la marca lograda por Bohemian Rhapsody en el mercado estadounidense. El éxito de la cinta se da en un contexto de recuperación para la industria cinematográfica tras la pandemia y fortalece la tendencia de las biopics musicales, según la asociación internacional de la industria cinematográfica Motion Picture Association (MPA).

Según el portal de datos de taquilla Box Office Mojo, Michael alcanzó un total de USD 584,6 millones en ingresos globales tras su tercer fin de semana en cartelera. De este monto, USD 245,5 millones corresponden a Estados Unidos y Canadá, mientras que USD 339,1 millones provienen de mercados internacionales. Los datos de Comscore y The Numbers confirman que el filme recaudó USD 36,5 millones entre el viernes 9 y el domingo 11 de mayo, una caída del 33% respecto al fin de semana anterior; aun así, mantuvo su presencia entre las películas más vistas en Norteamérica.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Saqueos y destrozos en protestas en La Paz
2
Trump advierte con retomar los ataques contra Irán por la demora en negociaciones de paz
3
Vocero dice que hay órdenes de aprehensión contra los que promueven protestas con armas
4
'Mamén' Saavedra sobre conflictos: "Desde Santa Cruz, nos toca ponerle el hombro a la democracia"
5
Bloqueos persisten y marcha evista anuncia que ingresará a La Paz

Lo más compartido

1
Cruceros enfrentan presión sanitaria tras propagación de virus a bordo
2
Central Campesina “El Morro” anuncia el bloqueo de Huayllani, en la vía a Santa Cruz
3
Semana 21: La Noche de Museos destaca en la agenda cultural
4
Banco Central reitera que el resguardo de sus reservas y activos está garantizado
5
Canillitas de Cochabamba: 74 años de historia, memoria y sacrificio

Más en Cultura

18/05/2026
Semana 21: La Noche de Museos destaca en la agenda cultural
La Noche de Museos, la nueva aventura de la saga Star Wars y la presentación de la Orquesta Filarmónica de Cochabamba destacan en la animada cartelera cultural...
Ver más
18/05/2026
Las reflexiones bajo el molle de Alfredo Medrano
Una de mis primeras lecturas que quizá fueron un interesante detonante en el marco de las posteriores que vinieron, fue el libro “Cuentos perros” (1972) de...
Ver más
La visita de David Mondacca a Los Tiempos para grabar el episodio 130 del podcast fue una conversación sobre teatro, memoria y condición humana.
Ver más
17/05/2026
David Mondacca, en Podcast Los Tiempos
La Clase de Piano de Emilio Aliss presenta hoy (19:30) el Concierto de Otoño 2026 en el auditorio del Centro Boliviano Americano (CBA), ubicado en la calle 25 de mayo, entre Mayor Rocha y Ecuador.
Ver más
15/05/2026
Concierto de otoño: la Clase de Piano de Aliss vuelve al ruedo con fuerza
Del 28 al 31 de mayo, se desarrollará el Salar Internacional de Cine (SalarFF), una iniciativa que pretende posicionar los paisajes bolivianos en el mapa de la industria global.
Ver más
14/05/2026
El Salar de Uyuni se transforma en el espejo del cine mundial
En el marco del “Día del Escritor Boliviano”, la Cámara Departamental del Libro de Cochabamba (CDLC) y el Colectivo Kuska rendirán homenaje a la otrora destacada escritora cochabambina Gaby Vallejo...
Ver más
12/05/2026
Rinden homenaje a Gaby Vallejo en el Día del Escritor Boliviano
En Portada
18/05/2026 País
Saqueos y destrozos en protestas en La Paz
Los movilizados quemaron vehículos y muebles sustraídos de oficinas que invadieron con violencia.
vista
18/05/2026 País
División entre bolivianos: Marchistas asedian la plaza Murillo y se desata el enfrentamiento
La ciudad de La Paz se ha convertido en el escenario para el enfrentamiento entre bolivianos. En el día más complicado del conflicto social, los marchistas que...
vista
18/05/2026 País
Emiten orden de aprehensión contra el dirigente de la COB, Mario Argollo
El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó que el Ministerio Público emitió una resolución mediante la cual ordena la aprehensión de Mario Argollo,...
vista
18/05/2026 Economía
Banco Central reitera que el resguardo de sus reservas y activos está garantizado
El Banco Central de Bolivia (BCB) reiteró que el resguardo de sus reservas y activos está "plenamente garantizado" y calificó de falsa la supuesta instrucción...
vista
18/05/2026 País
La marcha evista ingresa a la ciudad de La Paz
Después de varios días de caminata, la marcha evista llegó a la ciudad de El Alto y se dirige hacia La Paz. El pedido de la movilización es la renuncia del...
vista
18/05/2026 País
Gobierno emite decreto que crea bono "Gestión de Aula" de Bs 2.400 para el magisterio
El Gobierno aprobó el Decreto Supremo 5621, que crea el bono "Gestión de Aula" destinado al personal docente y administrativo del magisterio fiscal.
vista
Actualidad
“Declaración sobre las protestas en Bolivia” es el documento emitido este lunes por líderes políticos de más de una...
Ver más
18/05/2026 País
31 expresidentes piden “medidas de prevención” por la democracia
El Ministerio de la Presidencia advierte sobre agresiones en medio de los conflictos y pide garantizar la labor...
Ver más
18/05/2026 País
Civiles y periodistas heridos durante protestas en La Paz
Los movilizados quemaron vehículos y muebles sustraídos de oficinas que invadieron con violencia.
Ver más
18/05/2026 País
Saqueos y destrozos en protestas en La Paz
El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, 'Mamén' Saavedra, participó este lunes en la Asamblea de la Cruceñidad, donde...
Ver más
18/05/2026 País
'Mamén' Saavedra sobre conflictos: "Desde Santa Cruz, nos toca ponerle el hombro a la democracia"
Deportes
Un centenar de binomios dará vida este domingo al Rally Pre Oscar Crespo 2026, la antesala que comenzará a calentar...
Ver más
18/05/2026 Motores
Rugir de motores: 100 coches animarán este domingo el Pre Oscar Crespo 2026
El deporte es una herramienta fundamental para el crecimiento de la sociedad y las personas.
Ver más
18/05/2026 Tenis
Federación de Tenis va de la mano con las Olimpiadas Especiales
El Sky Race Illimani, prueba atlética épica que combina técnica y estrategia para llegar a la meta, en un terreno en el...
Ver más
18/05/2026 Multideportivo
El Sky Race Illimani se correrá en junio, después de dos años
Los clubes bolivianos Always Ready, Blooming e Independiente jugarán sus próximos partidos internacionales en Asunción...
Ver más
18/05/2026 Fútbol
La Conmebol determina que los clubes bolivianos jueguen en Paraguay por los conflictos sociales
Tendencias
En 2025 se logró frenar la pérdida de bosques tropicales en el mundo en un 36 %, respecto al año anterior. Sin embargo...
Ver más
11/05/2026 Salud
Bolivia es el segundo país en el mundo con mayor pérdida forestal
Doble Click
La Noche de Museos, la nueva aventura de la saga Star Wars y la presentación de la Orquesta Filarmónica de Cochabamba...
Ver más
18/05/2026 Cultura
Semana 21: La Noche de Museos destaca en la agenda cultural
Cuando se estrenó el primer tráiler de Michael, la película biográfica sobre Michael Jacakson, puso en el centro de la...
Ver más
18/05/2026 Cultura
Jaafar Jackson, el joven con sangre latina que revive a su tío Michael en el cine
Una de mis primeras lecturas que quizá fueron un interesante detonante en el marco de las posteriores que vinieron, fue...
Ver más
18/05/2026 Cultura
Las reflexiones bajo el molle de Alfredo Medrano
El próximo 22 de mayo, el Salón Glorieta del Gran Hotel Cochabamba será el escenario de un encuentro artístico de alto...
Ver más
17/05/2026 Música
“Del Sena al Rin”: el piano francés y el chelo alemán se funden en diálogo histórico