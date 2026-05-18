Jaafar Jackson, el joven con sangre latina que revive a su tío Michael en el cine

Cuando se estrenó el primer tráiler de Michael, la película biográfica sobre Michael Jacakson, puso en el centro de la escena a Jaafar Jackson, el joven elegido para interpretar al Rey del Poap en la pantalla grande. Su parecido físico, sus movimientos y la forma en que recrea distintas etapas del artista generaron impacto inmediato entre los fanáticos, pero su historia personal también despertó interés: es sobrino de Michael y tiene raíces colombianas por parte de su madre.

Jaafar tiene 29 años y es hijo de Jermaine Jackson, hermano de Michael e integrante de la histórica dinastía musical, y de Alejandra Rodríguez Martínez, una mujer nacida en Bogotá que llegó a Estados Unidos cuando era niña. Esa ascendencia latinoamericana le suma un matiz poco conocido a la historia del actor y cantante que ahora encarna a una de las figuras más influyentes de la música popular.

La vida de su madre también quedó atravesada por la familia Jackson. Alejandra llegó a Estados Unidos a los once años junto a su madre y su hermano menor, estudió en Beverly Hills y entró en contacto con el entorno familiar cuando un mánager buscaba una joven latina para un grupo musical. Aunque no tenía experiencia como cantante, su carisma y su talento para el baile la acercaron a uno de los clanes más famosos del espectáculo.

Antes de casarse con Jermaine, Alejandra tuvo una relación con Randy Jackson, el hermano menor de la agrupación. Fue madre muy joven y atravesó una etapa compleja que incluso la llevó a intentar instalarse en Colombia con sus hijos. Según relató años atrás, en ese período vivió una situación de riesgo en Saravena, Arauca, cuando Randy Jackson Jr. fue secuestrado brevemente por la guerrilla del ELN y luego liberado.

Después de ese episodio, la familia regresó a Estados Unidos y se instaló durante años en la casa de Katherine Jackson, madre de Michael. En ese entorno crecieron Jaafar y sus hermanos, entre visitas al rancho Neverland, la presencia constante de la música y el peso de un apellido que marcó la cultura pop del siglo XX. Alejandra recordó que Michael aconsejaba a sus sobrinos con una frase que quedó en la memoria familiar: “No pierdan el corazón del niño”.

Ese legado también tuvo costos. Durante las controversias que rodearon a Michael en los años noventa, los hijos de Alejandra padecieron comentarios y señalamientos por su vínculo con el artista. La madre contó que llegó a retirarlos del colegio por el impacto de esas situaciones. La muerte de Michael en 2009 profundizó ese vínculo emocional con una figura que para el mundo era un ícono, pero para ellos también era parte de la familia.

Jaafar buscó construir su propio camino artístico. En 2019 debutó como solista con Got Me Singing, una canción ligada al pop y al R&B. Sin embargo, su participación en Michael representa su primer gran papel como actor y el mayor desafío de su carrera: interpretar a un artista cuya voz, gestualidad, forma de bailar y presencia escénica forman parte de la memoria global.

La elección no fue inmediata. El proceso de casting se extendió durante casi dos años e incluyó pruebas de canto, baile y actuación. La aprobación definitiva llegó de la mano de Katherine Jackson, quien consideró que Jaafar podía encarnar a su hijo. El director Antoine Fuqua también destacó su trabajo y afirmó que logró capturar el espíritu y la energía del intérprete de Billie Jean.

La película muestra a Jaafar en distintas etapas de la vida de Michael: los años de The Jackson Five, las sesiones con Quincy Jones, los estadios llenos y recreaciones de momentos emblemáticos como Thriller. La película cuenta además con Kendrick Sampson como Quincy Jones, Miles Teller como John Branca, Colman Domingo como Joe Jackson y Nia Long como Katherine Jackson.

La biopic Michael ya llegó a los cines y se convirtió en un fenómeno de taquilla, con Jaafar Jackson en el centro de la atención mundial. El sobrino del Rey del Pop, hijo de Jermaine Jackson y de la colombiana Alejandra Rodríguez Martínez, sorprendió por su parecido físico, sus movimientos y la forma en que reconstruye distintas etapas de la vida artística de su tío.

Su raíz colombiana también ganó visibilidad con el estreno. En medio del éxito internacional de la película, la historia personal de Jaafar sumó interés propio: no solo interpreta a uno de los artistas más importantes de todos los tiempos, sino que también muestra una identidad atravesada por la música, la fama y una herencia latina que hoy forma parte del fenómeno mundial de Michael.

Récord

Lionsgate alcanzó la última semana un récord con la película Michael, que superó los USD 570 millones en ingresos globales.El filme sobre Michael Jackson desplazó a otros estrenos en los principales mercados y se consolidó como uno de los grandes éxitos de taquilla de 2026, según cifras de Deadline y la consultora Comscore.

De acuerdo con datos difundidos por el medio especializado en industria cinematográfica Deadline y validados por la consultora Comscore, Michael recaudó USD 36,5 millones en su tercer fin de semana en salas de Estados Unidos, alcanzando un acumulado doméstico de USD 240,4 millones hasta el 10 de mayo. En el plano internacional, la película impulsó su recaudación global a más de USD 570 millones, superando la marca lograda por Bohemian Rhapsody en el mercado estadounidense. El éxito de la cinta se da en un contexto de recuperación para la industria cinematográfica tras la pandemia y fortalece la tendencia de las biopics musicales, según la asociación internacional de la industria cinematográfica Motion Picture Association (MPA).

Según el portal de datos de taquilla Box Office Mojo, Michael alcanzó un total de USD 584,6 millones en ingresos globales tras su tercer fin de semana en cartelera. De este monto, USD 245,5 millones corresponden a Estados Unidos y Canadá, mientras que USD 339,1 millones provienen de mercados internacionales. Los datos de Comscore y The Numbers confirman que el filme recaudó USD 36,5 millones entre el viernes 9 y el domingo 11 de mayo, una caída del 33% respecto al fin de semana anterior; aun así, mantuvo su presencia entre las películas más vistas en Norteamérica.