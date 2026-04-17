La Verde juvenil cae ante Chile por goleada, pero mantiene una oportunidad de clasificar

La Selección Nacional Sub-17 perdió ante su similar de Chile por 4-0 en partido válido para los play offs del Campeonato Sudamericano de la categoría, ayer en la ciudad de Villeta, Paraguay; pero todavía tiene una posibilidad más para clasificarse al Mundial de Catar.

En la primera media hora, ambos equipos intentaron generar peligro, pero los remates salieron desviados. Bolivia jugó más en su terreno y atacó de contragolpe, mientras que Chile tenía mayor posesión del balón, mejoró la puntería pese a que un remate de Antonio Cannoni pegó en un palo.

A los 32 minutos, Chile abrió el marcador, por intermedio de Amaro Riveros en una jugada combinada. Fue un duro golpe para la Verde juvenil que aflojó las marcas, lo que hizo que la Roja cree más oportunidades de anotar.

El segundo gol llegó a los 46 minutos. Después de un tiro de esquina, Joaquín Muñoz cabeceó el balón y celebró. Fue un momento clave del encuentro y que obligó a recomponer el planteamiento en la segunda etapa.

Si bien Bolivia expuso un juego más ofensivo en el complemento, Chile fue el que volvió a marcar. Lo hizo a través de Oróstica, a los 51’.

Dos minutos después Bolivia tuvo la posibilidad de descontar, Oróstica cometió una falta contra el volante Carlos Collazo. El delantero Nabil Nacif ejecutó el tiro y el balón fue contenido por el arquero Vicente Villegas, que tuvo también otras intervenciones de mérito.

Después, Nacif tuvo otra oportunidad de marcar, pero su remate fue despejado por Lucas López sobre la línea. Si el gol se le negó a la Selección Nacional, le sonrió a los chilenos, porque lograron el cuarto sobre el final del encuentro a través de Ignacio Cerda (95’).

Con esta victoria, Chile se clasificó al Mundial Sub-17 y jugará por el quinto lugar del torneo de esta parte del continente contra Uruguay, que ayer venció a Venezuela por 3-0 en la ciudad de Ameliano. De igual manera, los charrúas lograron el pase para la cita mundialista juvenil. Hasta el momento ya son seis los equipos clasificados al Mundial Sub-17. Los demás son Brasil, Argentina, Colombia y Ecuador.

Bolivia jugará ante Venezuela por el séptimo puesto, que otorga la última plaza para el Mundial que se jugará en Qatar. Este compromiso se disputará el sábado en horario por confirmar.

Hasta el momento, el fútbol boliviano acumula tres participaciones en mundiales de esta categoría, una de las cuales intervino en calidad de invitado, en tanto que sus dos siguientes actuaciones fueron por mérito.