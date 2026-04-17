La Verde juvenil cae ante Chile por goleada, pero mantiene una oportunidad de clasificar

Fútbol
Julio Céspedes Inda
Publicado el 17/04/2026 a las 8h57
ESCUCHA LA NOTICIA

La Selección Nacional Sub-17 perdió ante su similar de Chile por 4-0 en partido válido para los play offs del Campeonato Sudamericano de la categoría, ayer en la ciudad de Villeta, Paraguay; pero todavía tiene una posibilidad más para clasificarse al Mundial de Catar.

En la primera media hora, ambos equipos intentaron generar peligro, pero los remates salieron desviados. Bolivia jugó más en su terreno y atacó de contragolpe, mientras que Chile tenía mayor posesión del balón, mejoró la puntería pese a que un remate de Antonio Cannoni pegó en un palo.

A los 32 minutos, Chile abrió el marcador, por intermedio de Amaro Riveros en una jugada combinada. Fue un duro golpe para la Verde juvenil que aflojó las marcas, lo que hizo que la Roja cree más oportunidades de anotar.

El segundo gol llegó a los 46 minutos. Después de un tiro de esquina, Joaquín Muñoz cabeceó el balón y celebró. Fue un momento clave del encuentro y que obligó a recomponer el planteamiento en la segunda etapa.

Si bien Bolivia expuso un juego más ofensivo en el complemento, Chile fue el que volvió a marcar. Lo hizo a través de Oróstica, a los 51’.

Dos minutos después Bolivia tuvo la posibilidad de descontar, Oróstica cometió una falta contra el volante Carlos Collazo. El delantero Nabil Nacif ejecutó el tiro y el balón fue contenido por el arquero Vicente Villegas, que tuvo también otras intervenciones de mérito.

Después, Nacif tuvo otra oportunidad de marcar, pero su remate fue despejado por Lucas López sobre la línea. Si el gol se le negó a la Selección Nacional, le sonrió a los chilenos, porque lograron el cuarto sobre el final del encuentro a través de Ignacio Cerda (95’).

Con esta victoria, Chile se clasificó al Mundial Sub-17 y jugará por el quinto lugar del torneo de esta parte del continente contra Uruguay, que ayer venció a Venezuela por 3-0 en la ciudad de Ameliano. De igual manera, los charrúas lograron el pase para la cita mundialista juvenil. Hasta el momento ya son seis los equipos clasificados al Mundial Sub-17. Los demás son Brasil, Argentina, Colombia y Ecuador.

Bolivia jugará ante Venezuela por el séptimo puesto, que otorga la última plaza para el Mundial que se jugará en Qatar. Este compromiso se disputará el sábado en horario por confirmar.

Hasta el momento, el fútbol boliviano acumula tres participaciones en mundiales de esta categoría, una de las cuales intervino en calidad de invitado, en tanto que sus dos siguientes actuaciones fueron por mérito.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
12 bolivianos junto a otros 28 extranjeros son expulsados de Chile
2
Mateo Montaño deja Destroyers y se incorpora a la división profesional con Oriente Petrolero
3
12 bolivianos junto a otros 28 extranjeros son expulsados de Chile
4
Tras 10 días de marcha, campesinos de Pando reciben apoyo de occidente
5
Rechazan amparo a Yahuasi, éste acudirá a la CIDH y TSE celebra fallo

Lo más compartido

1
Irán amenaza con bloquear exportaciones en el Golfo Pérsico
2
Avión de BoA sufre incidente durante un vuelo de La Paz a Cobija y aterriza de emergencia
3
12 bolivianos junto a otros 28 extranjeros son expulsados de Chile
4
Bomberos suspenden la búsqueda del bebé Liam tras dos semanas sin resultados
5
Justicia define hoy futuro electoral de Yahuasi y éste lidera marcha a La Paz

Más en Fútbol

17/04/2026
Mateo Montaño deja Destroyers y se incorpora a la división profesional con Oriente Petrolero
Mateo Montaño cerró su etapa en las divisiones menores del Club Destroyers, institución en la que se formó desde sus inicios y donde fue creciendo de manera...
Ver más
17/04/2026
Libertadores, tras jugar dos partidos Always no sumó punto alguno
El club Always Ready ayer sumó su segunda derrota en la Copa Libertadores de América por el grupo G. El vigente campeón boliviano no pudo contra el argentino...
Ver más
Always Ready jugará contra Lanús hoy en Argentina en partido válido para la segunda fecha del Grupo G de la Copa Libertadores de América en procura de lograr sus primeras unidades.
Ver más
16/04/2026
Always Ready jugará contra Lanús hoy en Argentina
Bolívar no pudo en su casa y empató con Deportivo La Guaira a un gol anoche en el estadio Hernando Siles, de La Paz, en partido válido para la segunda fecha del grupo C de la Copa Libertadores.
Ver más
15/04/2026
Bolívar deja escapar puntos de casa ante Deportivo Guaira
Pasaron menos de 20 días luego del partido que Bolivia perdió con Irak en Monterrey, por el repechaje mundialista.
Ver más
14/04/2026
Martins y su palabra sincera: “Lloré contra Irak, en mi casa apoyamos a la Selección”
La Selección femenina de Bolivia enfrenta este martes a Uruguay desde las 17.00 en el estadio Municipal de El Alto, en Villa Ingenio, por la sexta fecha de la Liga de Naciones de la Conmebol, que...
Ver más
14/04/2026
Bolivia y Uruguay se enfrentan en El Alto por la Liga de Naciones Femenina
En Portada
17/04/2026 País
TSE confirma entrega de credenciales y descarta segunda vuelta en La Paz
 El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, confirmó que la entrega de credenciales a las autoridades electas en los comicios...
vista
17/04/2026 País
Fiscalía admite la denuncia contra Medinaceli por la calidad de la gasolina, anuncia Libre
Alianza Libre anunció que la Fiscalía aceptó una denuncia penal contra el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, y otros exfuncionarios del Estado por...
vista
17/04/2026 País
Samuel afirma que la cantidad de divisas en las reservas es "ridícula" y no permitirá modificar el tipo de cambio
El empresario y aliado del Gobierno, Samuel Doria Medina, afirmó que la cantidad de divisas que hay en las Reservas Internacionales Netas (RIN) es "ridícula" y...
vista
17/04/2026 País
Tras 10 días de marcha, campesinos de Pando reciben apoyo de occidente
La marcha de campesinos de Pando rumbo a La Paz en rechazo a la Ley 1720 cumple este viernes su décimo día de movilización.
vista
17/04/2026 Economía
Las Reservas Internacionales alcanzan a $us 3.542,9 millones a marzo, según reporte del BCB
Al 31 de marzo de 2026, las Reservas Internacionales Netas (RIN) alcanzaron a $us 3.542,9 millones, informó este jueves el Banco Central de Bolivia (BCB).
vista
17/04/2026 Seguridad
Capturan a prófuga y sentenciada por el asesinato de su pareja; fue hallada con un juez
El 2014, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) condenó a 30 años de cárcel a Jannette Bejarano por el asesinato de su pareja en 2006.
vista
Actualidad
Rene Soria Saucedo fue designado este viernes como nuevo Director General Ejecutivo de la Agencia Boliviana de Energía...
Ver más
17/04/2026 País
Designan a Rene Soria como nuevo Director de la Agencia Boliviana de Energía Nuclear
La primera dama de la nación, María Elena Urquidi, abrió sus cuentas en las redes sociales con la finalidad de informar...
Ver más
17/04/2026 País
Primera Dama estrena cuentas en redes sociales para informar su agenda e iniciativas sociales
Bomberos de La Paz suspendieron la búsqueda del bebé Liam, de 2 meses, que fue arrastrado por el agua tras la caída de...
Ver más
17/04/2026 Seguridad
Bomberos suspenden la búsqueda del bebé Liam tras dos semanas sin resultados
El mandatario aseguró que ha prohibido a Tel Aviv realizar nuevos bombardeos contra el Líbano.
Ver más
17/04/2026 Mundo
Trump: “Israel no bombardeará más al Líbano, Estados Unidos se lo prohíbe”
Deportes
Mateo Montaño cerró su etapa en las divisiones menores del Club Destroyers, institución en la que se formó desde sus...
Ver más
17/04/2026 Fútbol
Mateo Montaño deja Destroyers y se incorpora a la división profesional con Oriente Petrolero
El club Always Ready ayer sumó su segunda derrota en la Copa Libertadores de América por el grupo G. El vigente campeón...
Ver más
17/04/2026 Fútbol
Libertadores, tras jugar dos partidos Always no sumó punto alguno
La Selección Nacional Sub-17 perdió ante su similar de Chile por 4-0 en partido válido para los play offs del...
Ver más
17/04/2026 Fútbol
La Verde juvenil cae ante Chile por goleada, pero mantiene una oportunidad de clasificar
Ayer el Bayern Munich venció a Real Madrid 4 a 3 en un emocionante partido de cuartos de final de la Champions League (...
Ver más
16/04/2026 Fútbol Int.
Champions: Bayern Múnich avanza a semifinales tras eliminar al Real Madrid
Doble Click
Hace 30 años, partituras dormidas en las Misiones de Chiquitos despertaron con fuerza. Hoy, esa memoria sigue viva y se...
Ver más
17/04/2026 Cultura
Santa Cruz y Bolivia vuelven a ser el corazón de la música barroca
Mafalda está de regreso y el primer adelanto de su nueva serie animada no tardó en generar emoción y nostalgia entre...
Ver más
16/04/2026 TV
Netflix trae de regreso a Mafalda y despierta la nostalgia de una generación
Cinco de las diez aspirantes a la corona de Miss Cochabamba 2026 conquistaron los títulos previos a la gala central que...
Ver más
16/04/2026 Cultura
Miss Cochabamba: 5 candidatas acaparan los títulos previos
La artista española Aixa Portero inaugura mañana (19:00) la exposición “Pachaq Ñusta” en la galería de arte del Palacio...
Ver más
15/04/2026 Cultura
“Pachaq Ñusta” de Aixa Portero llega al Palacio Portales