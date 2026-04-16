Netflix trae de regreso a Mafalda y despierta la nostalgia de una generación

Mafalda está de regreso y el primer adelanto de su nueva serie animada no tardó en generar emoción y nostalgia entre quienes crecieron con sus inolvidables reflexiones.

Basada en las historietas de Quino, esta adaptación promete capturar la esencia de un personaje que supo llegar a grandes y chicos con humor, inteligencia y una mirada aguda sobre el mundo.

El proyecto está a cargo del director argentino Juan José Campanella, ganador del Oscar, quien se encarga tanto del guion como de la dirección, según reporte de Unitel.

La serie apuesta por un estilo conmovedor y optimista, sin perder el tono de comedia y los valores de amistad que marcaron a generaciones.

Con una estética renovada pero fiel al estilo original, Mafalda regresa, demostrando que sus preguntas, ocurrencias y cuestionamientos siguen vigentes, según información de Netflix.