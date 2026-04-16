Always Ready jugará contra Lanús hoy en Argentina

Fútbol
Julio Céspedes Inda
Publicado el 16/04/2026 a las 8h52
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Always Ready jugará contra Lanús hoy en Argentina en partido válido para la segunda fecha del Grupo G de la Copa Libertadores de América en procura de lograr sus primeras unidades. El encuentro se disputará en el estadio Ciudad de Lanús, a partir de las 18:00 (HB).

Ambos equipos perdieron en su primer compromiso en la serie y para no ceder más terreno deben sumar. Si bien la mayor presión la tiene Lanús, por ser local, el campeón boliviano es consciente que debe conseguir un buen resultado.

Para avanzar en el máximo certamen de clubes de Sudamérica, la dirigencia conformó un equipo de primer nivel, pero eso tiene que demostrarlo en la cancha, con un rendimiento a la altura de las exigencias y sin complejos, señaló ayer el entrenador Julio César Baldivieso.

“Tengo un equipo que puede ser competitivo siempre y cuando podamos jugar de igual a igual y sacarnos ese tabú, los bolivianos, de que afuera no se puede; yo creo que el futbolista boliviano está capacitado física, técnica y tácticamente, pero de repente el aspecto psicológico y mental nos traiciona, pero espero que en partido todos estén a la altura de sus antecedentes”, declaró.

En el arco tiene al venezolano Alaín Baroja, en la defensa los pilares son el ecuatoriano Luis Caicedo y el colombiano Álex Rambal, en el mediocampo el principal encargado de la marca es Héctor Cuéllar, sector en el cual se cuenta con la experiencia de Saucedo.

Mientras que en el ataque hay un abanico de opciones con Joel Amoroso y Fernando Nava, como extremos, Enrique Triverio y Juan Godoy, como centrodelanteros.

En el primer cotejo los cuatro delanteros fueron titulares, pero en esta jornada se prevé que el cuadro millonario tenga más equilibrio entre lo defensivo y ofensivo. Sobre Lanús, que es actual campeón de la Sudamericana, Baldivieso comentó: “Es un rival duro, de mucha jerarquía, que aprovecha las bandas y los centros, trataremos de controlar eso”, dijo.

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