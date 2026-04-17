Bomberos suspenden la búsqueda del bebé Liam tras dos semanas sin resultados

Seguridad
ERBOL
Publicado el 17/04/2026 a las 13h58
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Bomberos de La Paz suspendieron la búsqueda del bebé Liam, de 2 meses, que fue arrastrado por el agua tras la caída de un minibús desde el puente Chamaquiri, en el municipio de Quime, el pasado 3 de abril, según el reporte de Radio Quime para la Red ERBOL.

Tras dos semanas de operativos sin resultados, las autoridades decidieron dar por concluida la búsqueda al no lograr ubicar al menor.

El accidente ocurrió en Quime de la provincia Inquisivi, cuando el vehículo cayó unos 15 metros.

Tres ocupantes sobrevivieron con lesiones: el conductor, la madre y el hermano del menor.

Durante este tiempo, equipos de rescate, la Policía y comunarios realizaron rastrillajes que se extendieron por más de 10 kilómetros, sin lograr ubicar al bebé, por lo que se determinó suspender la búsqueda.

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