Always Ready roza la hazaña, pero queda fuera

Always Ready se quedó a un solo gol de luchar por mantenerse con vida en la Copa Sudamericana 2024, luego de ganar anoche 3-1 a Liga Deportiva Universitaria de Quito (global 3-4), en duelo de vuelta de los play-off que se disputó en el estadio Municipal de Villa Ingenio, en El Alto.

Con la eliminación del cuadro paceño, Bolivia quedó oficialmente sin representantes en la lucha por el cetro continental.

El inicio del partido mostró a un agresivo y ambicioso Always Ready, que al minuto de juego anotó el 1-0 por intermedio de Adalid Terrazas, quien, tras sacarse la marca de Ricardo Adé, sacó un potente remate que superó al meta Alexander Domínguez.

El tanto fue revisado por el VAR ante una posible falta de Marcos Ovejero sobre un rival, pero el juez Flávio de Souza terminó ratificando la anotación boliviana.

El complemento llevó la definición de la llave al extremo: Always Ready metiendo presión y obligado a marcar dos goles para forzar la definición desde el punto penal, mientras que Liga apuntó a tratar de mantener la calma y atacar en el momento más vulnerable de su rival. En un momento de desconcierto alteño, Liga fue letal en una contra a los 4’ ST, jugada que nació en los pies de Jhojan Julio y que Lizandro Alzugaray resolvió con remate potente y cruzado en el ingreso del área del pórtico de Alaín Baroja (1-1).

Con la llave otra vez cuesta arriba y la urgencia de anotar tres goles para soñar, Always Ready trató de volcar la cancha a su favor, pero recién los tantos cayeron en pasajes finales.



José Martínez (38’ ST) despertó la ilusión de Always Ready, tras un potente derechazo desde afuera del área grande y que superó la resistencia de Domínguez (2-1).

En el momento preciso apareció José Carabalí (42’ ST) quien puso el 3-1 tras una jugada gestada con Cristian Cañozales y la definición mano a mano del primero frente al meta ecuatoriano.

El sueño se acrecentó, pero el tiempo fue insuficiente para que Always Ready siga con vida en el certamen. Se despidió con triunfo 3-1 y la frente en alto.

En otros partidos de la semana: Racing de Montevideo 0-1 Huachipato (global 3-3, 0-3 en penales), Internacional 1-1 Rosario Central (1-2), Universidad Católica Ecuador 1-1 Libertad (1-3), Red Bull Bragantino 3-2 Barcelona (4-3), Boca Juniors 1-0 Independiente del Valle (1-0), Cuiabá 1-2 Palestino (2-3) y Athletico Paranaense 2-1 Cerro Porteño (3-2).

Las llaves de octavos de final definidas (14 y 21 de agosto) son Palestino vs, DIM, Huachipato vs. Racing Club, Rosario Central vs. Fortaleza, Libertad vs. Sportivo Ameliano, Athletico Paranaense vs. Belgrano de Córdoba, Red Bull Bragantino vs. Corinthians, Liga de Quito vs. Lanús y Boca Juniors vs. Cruzeiro.