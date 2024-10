El Manchester City se divierte en Bratislava y supera un bache

Sin oposición alguna, con un dominio abusivo y ante un rival mucho más débil, el Manchester City cumplió un trámite, goleó 0-4 al Slovan Bratislava y aparcó su pequeña crisis de resultados tras tres empates en sus últimos cuatro partidos oficiales.

Ilkay Gündogan, Phil Foden, Erling Haaland y James McAtee sellaron los primeros tres puntos en la fase de grupos para el Manchester City, que en su estreno pinchó ante el Inter y necesitaba tomar impulso en la competición con una victoria.

Entre tanto, Barcelona logró su primera victoria en la Liga de Campeones al golear (5-0) al débil Young Boys suizo, en un partido que fue un monólogo del conjunto azulgrana y que le sirvió para olvidar el tropiezo en Mónaco de la primera jornada.

Los otros resultados de ayer fueron: Salzburg 0-4 Brest, Stuttgart 1-1 Sparta Praha, Arsenal 2-0 PSG, Borussia Dortmund 7-1 Celtic, Inter 4-0 CRVena Zvezda, Leverkusen 1-0 Milan y PSV 1-1 Sporting CP-

Con sus victorias Dortmund, Stade Brestois y Leverkusen lideran la tabla.

Estos son los duelos de hoy: Shakhtar vs. Atalanta y Girona vs. Feyenoord (12:45 HB); Benfica vs. Atlético Madrid, Liverpool vs. Bolonia, RB Leipzig vs. Juventus, LOSC vs. Real Madrid, Sturn vs. Club Brujas, Astos Villa vs. Bayer y Dínamo Zagreb vs. Mónaco (15:00 HB).