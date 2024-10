Blooming derrota a Real Tomayapo 1-0

Aurora recibe hoy (18:00) a Universitario de Vinto, en el estadio Félix Capriles, en duelo por la fecha 19 del Campeonato Clausura, con la misión de sumar su tercera victoria al hilo Ver más Aurora buscará sumar su tercera victoria al hilo

San Antonio de Bulo Bulo, que debido a los bloqueos deberá oficiar de local en el estadio Ramón Aguilera Costas, hoy (15:00) buscará frenar a GV San José Ver más San Antonio quiere frenar a GV San José

Guabirá decidirá hoy si impugnará o no a The Strongest, pese a que ganó (1-0) el duelo de este domingo en la fecha 18 del Torneo Clausura Ver más Guabirá definirá hoy si impugna el partido ante The Strongest