Alfaro elogia a Bolivia, pero considera que no debe ampararse en la altura

El entrenador de Paraguay, Gustavo Alfaro, resaltó al equipo de Bolivia en las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026, aunque sugirió que no debe escudarse en la altura, sino que debe acostumbrarse a jugar en todos los lugares posibles.

"Quiero felicitar a Bolivia, un muy buen equipo. En tanto tengan la capacidad, porque es un equipo más allá de la altura, la altura es una dificultad. No voy a negar que 4.150 metros no es una dificultad para poder jugar. Bolivia tiene un gran equipo, no debe escudarse en la altura. Tiene buen equipo y puede jugar de igual a igual ante cualquier rival en cualquier circunstancia, tiene capacidades técnicas, tiene un buen entrenador y tiene muy buena estrategia", dijo Alfaro, durante la conferencia de prensa tras el empate de la Verde 2-2 con Paraguay, el martes en el estadio de El Alto.

Si bien el tema de la altura y la discusión sobre jugar en estos escenarios es un tema recurrente y un discurso de moneda corriente entre los demás países, Alfaro identificó las fortalezas que pueden darle a Bolivia la posibilidad de cambiar ese chip para ser competitivo en todas las canchas.

"Hay partidos donde se le han escapado, pero hay momentos que son muy buenos. Contra Argentina perdieron con mucha diferencia, no puedo analizar el partido ante Ecuador porque dividieron el equipo en dos y no fueron con todas las potencialidades con las que pudieron ir a Ecuador. Pero, contra Argentina, le manejaron el balón mucho tiempo y muchas veces y lo manejaron muy bien. Yo digo que si Bolivia insiste en buscar por ese camino, no va necesitar de la altura", acotó el DT.