Wilstermann festeja sus 75 años con la ilusión de salir de su crisis institucional

Wilstermann hoy cumple 75 años de vida institucional, en medio de una sus peores crisis económicas, pero con la ilusión de que llegarán mejores días y podrá dejar atrás esta tormenta que amenaza con su desaparición.

El Rojo, que a lo largo de su historia conquistó 15 títulos nacionales en la División Profesional y es el único club boliviano con un tetracampeonato, hoy vive una de sus peores crisis económicas, con deudas que suman ya más de los cuatro millones de dólares.

El historiador y expresidente de Wilstermann, Mauricio Méndez, recordó que, después de cada ciclo de oro, el club atravesó una crisis, que ya a mediados de la década del 60, después de su primer ciclo de oro, estuvo a punto de descender.

“Cada ciclo de oro en Wilstermann tiene como consecuencia una crisis y eso es porque lamentablemente los recursos que se generan en épocas de bonanza no se administran adecuadamente y vienen luego las crisis. Wilstermann parece una Bolivia en la bonanza, se despilfarra y en la crisis se agobia”, comentó Méndez.

El extitular del Aviador resumió el devenir del club de sus amores: “Del 57 al 60 sacamos el tetracampeonato. El 61 Always Ready invitó a seis jugadores de Wilstermann a una gira por Europa, donde se van nuestras principales figuras y ya no conseguimos el pentacampeonato y los siguientes años el equipo cayó en una debacle, donde casi se produce, por primera vez, a mediados de la década del 60, el primer descenso de Wilstermann”.

Tal vez no en ese grado, pero después de las épocas de oro del doble bicampeonato de 1972 y 1973 y de 1980 y 1981, se vinieron largos años de sequías, sin títulos, tanto así que la corona de 2000 se logró después de 19 años y en 2010 se produjo el descenso de categoría.

“Volvemos a la División Profesional y se produce el cuarto ciclo de oro de 2016 al 2020, con tres títulos nacionales, con varias Copas Libertadores, varias exitosas, pero tres años después otra vez estamos al borde del descenso y la desaparición, con deudas de la gestión de Gróver Vargas que son impagables”, dijo Méndez.

Si bien existen muchas ideas para generar recursos, para Méndez una solucion sí podría salvar al Rojo.

“Veo una sola solución viable y que es posible, si todos los actores nos ponemos de acuerdo.Para mí, la única solución se llama diferimiento moratorio de pago, con el que se puede lograr la suspensión de procesos y dejar vivir al muerto”, aseguró Méndez.

“Wilstermann necesita que todos los recursos que pueda conseguir en enero los aplique a la plantilla de 2025, que tiene que ser, además, menuda. Pero para que Wilstermann pueda generar un millón de dólares al año, que los puede generar, no puede estar pagando lo de atrás”, dijo Méndez y explicó que las deudas pasadas se pagarían con el “diferimiento moratorio de pago, notariado y registrado en la Federación Boliviana de Fútbol y en la Conmebol, donde se les dice que, si Wilstermann clasifica un torneo internacional, el pago irá directamente a la lista de acreedores, en los porcentajes que les corresponde hasta saldar la deuda”.

Méndez explicó que, con esta decisión, los jugadores suspenderán sus procesos y dejarán que el Rojo genere los recursos con los que se les pagará en un mediano a largo plazo, pero se les pagará.

“Si clasificamos a dos o tres (Copas) sudamericanas quizás podamos pagar en tres años; si clasificamos a una Libertadores se pagará en un año. Pero al jugador no le queda otra que confiar que algún día Wilstermann se va a levantar, porque si los acreedores pretenden que se les pague hoy, no hay plata con qué pagar”, señaló.

Méndez vaticinó que, si las demandas continúan, le cerrarán el libro de pases a Wilstermann el próximo año, no registrará jugadores y descenderá, y a la larga desaparecerá la deuda.

“Gualberto Villarroel San José nos mostró que es efectivo, porque comienzas de cero. ¿Dónde está San José hoy día? Fue descendido no sé a qué categoría, pero ahí está GV San José peleando los primeros puestos y la hinchada ya lo reconoce como San José. Yo no quiero eso para Wilstermann, pero si nos obligan a desaparecer, habrá que hacerlo y la operación retorno ya no será pagando 4 millones de dólares, si no una operación retorno con cero de deuda”, finalizó.

Un poco de historia de Wilstermann

El Club Deportivo Jorge Wilstermann fue fundado el 24 de noviembre de 1949, por un grupo de trabajadores de la extinta línea aérea Lloyd Aéreo Boliviano (LAB).

Su nombre es en homenaje a Jorge Wilstermann (1910-1936), considerado el primer piloto civil boliviano.

En el país, Wilstermann conquistó 15 títulos y ocho subcampeonatos en la Primera División. El Aviador mantiene el récord de ser el primer y único club boliviano en lograr un tetracampeonato en los años 1957, 1958, 1959 y 1960.

A lo largo de historia Wilstermann tiene 20 participaciones en la Copa Libertadores, siete en la Copa Sudamericana y una en Copa Conmebol.

El Aviador jugó el primer partido de la Copa Libertadores en 1960 ante Peñarol. Su última participación exitosa fue en 2017, cuando alcanzó los cuartos de final, instancia en la que cayó ante River Plate, pero cumpliendo un gran torneo.

Arévalo cree que Wilster resurgirá

Para el periodista deportivo Eduardo Arévalo, la respuesta a esta crisis de Wilstermann sería convertir al club en una Sociedad Anónima (SA), adecuándose a la reglamentación federativa, porque las SA ya no son instituciones sin fines de lucro, como los clubes.

Asimismo, cree que la crisis que atraviesa el club Wilstermann es una de las peores que vive la institución, pero que si todos trabajan con el mismo objetivo, es posible sobrellevarla y salir adelante.

Arévalo recordó, por ejemplo, cómo se tuvo que hacer una “reingeniería del equipo para su participación en Copa Libertadores en 2011”, después que en 2010 descendió de categoría.

El director de Codebol también recordó que el Rojo, ya desde la década de los 50 y 60, no tenía “una economía saneada. El primer presidente que tuvo Wilstermann, Jorge Rojas Tardío, tuvo que vender su casa, para poder pagar sus sueldos a los jugadores”.