Wilstermann buscará frenar al líder Bolívar

Wilstermann buscará frenar esta noche (20:00) a Bolívar, líder del Torneo Clausura, en el partido por la fecha 25, que se disputará en el estadio Félix Capriles.



El Aviador pretende sumar las tres unidades en juego, para así acercarse a la zona de clasificación, reduciendo la diferencia a cinco puntos con la última casilla de premiación.



La tarea, sin embargo, no será nada sencilla, ya que Bolívar es el puntero del Clausura con 51 unidades y esta noche espera ampliar la ventaja sobre su perseguidor The Strongest.



El Rojo llega a este duelo con los ánimos elevados, después del triunfo 0-1 que cosechó en su visita a Real Tomayapo, sumando su quinto partido consecutivo sin perder; mientras, Bolívar goleó (5-0) a Royal Parí en la pasada fecha.



Para este partido, el estratega del Aviador, Franz Taboada, no podrá contar, al menos desde el vamos, con los volantes juveniles Carlitos Rodríguez ni Edwin Tumiri, quienes no están al 100 ciento recuperados de diferentes dolencias.



Entre tanto, Taboada ayer trabajó con el marcador central Martín Chiatti, quien se mantiene en duda, debido a que el fallo sobre su sanción por expulsión aún no llegó.



En el caso de Bolívar, la única baja confirmada es la del volante Álex Granell, ya que está suspendido por cinco tarjetas amarillas.

Navidad del Rojo

El club anunció el inicio de la campaña “Navidad del Rojo”, con la que el hincha podrá comprar su abono 2025 y, si paga al contado, tendrá como regalo la polera por los 75 años, además de acceso al partido ante Aurora de este domingo.