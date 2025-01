Club Aurora pide tranquilidad a su hinchada y espera fallo "positivo" del caso Montaño

En conferencia de prensa, este sábado, el Club Aurora señaló pidió tranquilidad a su hinchada y espera conclusión "positiva" del caso Montaño.

Gabriel Montaño, jugador de Aurora, aceptó que no es su identidad, además que liberó de cualquier responsabilidad al club Aurora y al titular Jaime Cornejo. Con ello, el futbolista admite que no se llama Gabriel, sino Diego Hernán Montaño Moizán. No tiene 19 años, sino 23. Reveló que una persona ajena al club lo convenció.

Los clubes Blooming, Real Tomayapo, Independiente, Guabirá y Real Santa Cruz se sumaron a los procesos iniciados por Royal Pari en el caso Gabriel Montaño Moizán (club Aurora), siendo que se pretende que también se llegue a dar con otros presuntos implicados en la suplantación de identidad.

Se espera el fallo del Tribunal de Disciplina Deportiva (TDD) de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), que cerró la recepción de pruebas de cargo y descargo.