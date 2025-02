Vallunos entran en acción: San Antonio recibe a Aurora y la “U” visita al Tigre

Los octavos de final del Torneo Amistoso de Verano 2025 comenzarán hoy con protagonismo valluno: San Antonio vs. Aurora (15:00) y The Strongest vs. Universitario de Vinto (19:00).

Estos compromisos serán los primeros del certamen amistoso que organiza la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), mismo que reúne a 17 clubes y que tuvo su arranque el miércoles con el triunfo a domicilio de CDT Real Oruro 0-2 en El Alto ante ABB, pero por la fase preliminar.

La jornada de hoy iniciará con el partido San Antonio vs. Aurora (15:00) en el estadio Carlos Villegas, en Entre Ríos, por el duelo de ida.

El Santo entrerriano, bajo la conducción del DT Julio César Baldivieso, llega como uno de los planteles mejor reforzados del país, con al menos 12 fichajes que hacen de San Antonio un plantel grande, principalmente bajo la premisa de afrontar la temporada 2025 de la División Profesional y la fase de grupos de Copa Libertadores.

Para Aurora, en tanto, el camino del debut se aproxima. El 5 de marzo (18:00) será local de GV San José en el estadio Félix Capriles, por fase 1 de Copa Sudamericana, aunque el equipo de Daniel Farrar apuesta en grande: refuerzos de jerarquía para luchar este año por el cetro nacional.

Entre tanto, la “U” visitará a The Strongest esta noche (19:00) en el estadio Hernando Siles de La Paz.

La “U” de Thiago Leitao se prepara para el debut del martes 4 de marzo (20:30) ante Nacional Potosí en el Capriles, por fase 1 de Copa Sudamericana.

Su rival descuenta los días: el Tigre de Antonio Carlos Zago se alista para recibir el martes 18 de febrero a Bahía de Brasil en La Paz, por la fase 2 de Copa Libertadores (20:30).