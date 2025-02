Comisión Electoral de la FBF convoca a elecciones en The Strongest

The Strongest, con un hombre menos en cancha desde los albores del compromiso, no supo hacer respetar la localía en el estadio Hernando Siles, tras igualar anoche 1-1 con Bahía de Brasil, en duelo de... Ver más El Tigre pisa en falso en La Paz e hipoteca sus chances (1-1)

CDT Real Oruro y Royal Pari igualaron ayer como visitantes en los partidos con los que se cerraron las llaves de ida de los octavos de final del Torneo Amistoso de Verano, en sus encuentros ante... Ver más CDT Real Oruro y Royal Pari sacan empates fuera de casa

Feyenoord y Brujas dieron la nota ayer, luego de acceder a los octavos de final de la Liga de Campeones al eliminar a AC Milan y Atalanta, en duelos de vuelta de los play-off, en jornada en la que... Ver más Feyenoord y Brujas dan el batacazo; Bayern y Benfica sufren para clasificar